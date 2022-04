Superbike Assen: Dove vedere le prove? Dirette TV e streaming del 22/04

La tappa olandese del Mondiale Superbike si corre ad Assen, tracciato situato 200 chilometri a nord di Amsterdam. Questo evento si corre dal ’92, quindi è uno dei più tradizionali nel calendario delle derivate dalla serie. Il programma in pista e di conseguenza le dirette TV sono state leggermente modificate in conseguenza della concomitanza con la MotoGP a Portimao. Alcune novità anche nello schieramento. Il britannico Leon Haslam sale sulla Kawasaki del team Pedercini in sostituzione di Loris Cresson. In BMW l’olandese Michael van der Mark proverà a correre nonostante le recenti quattro fratture alla gamba destra subìte in allenamento con la mountain bike.

Le dirette in pay TV migrano su Sky Sport Action

L’intera programmazione della pay TV sarà visibile su Sky Sport Action (canale 206). Il cambiamento del canale non modifica le cose, perchè saranno disponibili per abbonati tutte le sessioni e gare Superbike, oltre all’intero programma del sabato e domenica. La F1 a Imola invece impatterà sul palinsesto di TV8, che trasmetterà le gare Superbike in chiaro, quindi disponibili per tutti, ma con differite nel tardo pomeriggio di sabato e domenica, come da programma qui sotto.

Le highlights su Corsedimoto

Il nostro sito, come di consueto, proporrà le highlights delle gare Superbike. Su Corsedimoto, nell’arco del week end, saranno visibili anche le immagini della MotoGP, Moto2 e Moto3, del MotoAmerica Superbike (con Danilo Petrucci leader della classifica) e del motocross MXGP.

Il programma

Venerdi 22 aprile 2022

09:45-10:15 WorldSSP300 – FP1

10:30-11:15 WorldSBK – FP1 (diretta Sky Sport Action)

11:25-12:10 WorldSSP – FP1

14:15-14:45 WorldSSP300 – FP2

15:00-15:45 WorldSBK – FP2 (diretta Sky Sport Action)

16:00-16:45 WorldSSP – FP2

Sabato 23 aprile 2022

09:00-09:30 WorldSBK – FP3

09:45-10:05 WorldSSP300 – Superpole (diretta Sky Sport Action)

10:25-10:45 WorldSSP – Superpole (diretta Sky Sport Action)

11:10-11:25 WorldSBK – Superpole (diretta Sky Sport Action)

12:40 WorldSSP300 – Race 1 (diretta Sky Sport Action)

14:00 WorldSBK – Race 1 (diretta Sky Sport Action, differita TV8 ore 17:45)

15:15 WorldSSP – Race (diretta Sky Sport Action)

Domenica 24 aprile 2022

09:00-09:15 WorldSBK – WUP

09:25-09:40 WorldSSP – WUP

09:50-10:05 WorldSSP300 – WUP

11:00 WorldSBK – SP Race (diretta Sky Sport Action, differita TV8 ore 18:00)

12:30 WorldSSP – Race 2 (diretta Sky Sport Action)

13:45 WorldSSP300 – Race 2 (diretta Sky Sport Action)

15:15 WorldSBK – Race 2 (diretta Sky Sport Action, differita TV8 ore 18:45)

Foto: Twitter