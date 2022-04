Superbike Assen: Leon Haslam rientra con Kawasaki Pedercini

Divorzio lampo nel Mondiale Superbike. Loris Cresson ed il Team Pedercini hanno interrotto improvvisamente i rapporti dopo appena una gara. Lucio Pedercini ha così contatto Leon Haslam che quest’anno avrebbe dovuto partecipare a 4 gare con la sua squadra: Misano, Donington, Most e Portimao. Il trentanovenne britannico avrebbe dovuto gareggiare come wildcard, affiancando Loris Cresson che invece avrebbe dovuto partecipare a tutto il Mondiale Superbike con Pedercini ed al Mondiale Endurance con Kawasaki BMRT 3D. Leon Haslam, tra l’altro, in questi giorni è impegnato in una serie di test in Inghilterra, ad Oulton Park sede del prossimo round BSB, quindi raggiungerà il team Pedercini all’ultimo istante.

Lucio Pedercini, cosa è successo?

“Ci siamo ritrovati in una situazione del tutto inaspettata. Sono sopraggiunti dei problemi contrattuali e non è stato possibile andare avanti. Mi dispiace molto perché pensavo si potesse partecipare a tutto il Mondiale Superbike assieme e fare bene”.

Ad Assen ci sarà quindi Leon Haslam?

“Leon è un mio amico, l’ho chiamato, gli ho chiesto se era libero per questa gara e mi ha dato la sua disponibilità. Avrebbe dovuto fare quattro gare con noi, quelle non concomitanti ai suoi impegni nel BSB, ed al momento abbiamo aggiunto anche questa di Assen”

Per le altre gare?

“E’ capitato tutto all’improvviso quindi dobbiamo fare mente locale. Ora dovremo valutare il futuro”.

Cresson lo scorso week-end ha gareggiato a Le Mans ed ora si concentrerà dunque sul Mondiale Endurance.

Foto: WorldSBK