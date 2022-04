MotoGP, mercato piloti: tutte le ultime indiscrezioni dai box

Nel paddock della MotoGP continuano serrati i contatti fra manager dei piloti e team. Quasi tutti i contratti sono in scadenza ad eccezione di pochissimi atleti come Franco Morbidelli, Brad Binder e Marc Marquez. Al centro dei riflettori c’è il futuro di Fabio Quartararo, anche se per molti potrebbe restare in Yamaha: cambiare livrea potrebbe costare caro al campione del mondo in carica e l’unica altra alternativa è la Suzuki. Il suo manager Eric Mahè sta vagliando la migliore ipotesi per il talento di Nizza, una decisione verrà presa entro giugno.

Yamaha

Il contratto di Franco Morbidelli scade alla fine del prossimo campionato MotoGP, ma il pilota italo-brasiliano non può certo dormire sonni tranquilli se vuole puntare a restare in un team factory anche oltre quella data. Da quando è salito sulla Yamaha M1 factory non è riuscito a trovare il giusto feeling con la moto, al contrario del compagno di box Fabio Quartararo che si sta rivelando l’unico alfiere del marchio a riuscire a spingere al limite. Insieme alla sua squadra sta cercando di migliorare anche il lavoro ai box per garantirgli un miglior setting sin dalle prove libere del venerdì, ma a quanto pare la separazione da Ramon Forcada gli sta costando non poco.

Ancora più complicata la situazione nel team WithU RNF. Razlan Razali dovrà innanzitutto offrire le necessarie garanzie a Yamaha per continuare in MotoGP. Per quanto riguarda la situazione piloti Darryn Binder potrebbe ottenere il rinnovo, potendo contare sull'”alibi” del debuttante, mentre da Andrea Dovizioso si attendono risultati e subito. Viceversa al suo posto verrà scelto un giovane pilota della Moto2: circola il nome di Jake Dixon, ma in caso di vittoria iridata bisognerà trovare anche una sella libera per Celestino Vietti, un nome che tanto potrebbe piacere anche al main sponsor. Improbabile l’approdo di Toprak Razgatlioglu in MotoGP.

Ducati

Pecco Bagnaia ha firmato fino al 2024 alla vigilia del Mondiale, Jack Miller dovrà fare posto ad uno fra Enea Bastianini e Jorge Martin. Difficile dire chi verrà premiato fra i due: al momento la classifica lascerebbe propendere per il pilota romagnolo, ma in molti scommettono che sarà il madrileno a salire nel team factory. In Pramac sembra scontata la riconferma di Johann Zarco, possibile un ritorno di Jack Miller. Il team Mooney VR46 pronto a rinnovare con Luca Marini e Marco Bezzecchi, mentre per Gresini Racing sarà difficile ritrovarsi Bastianini in griglia dal prossimo anno. Il ‘Bestia’ va alla ricerca di un team ufficiale, a meno che non decida di accontentarsi di un trattamento e un contratto ufficiali con una squadra satellite.

Honda

Marc Marquez ha firmato fino al 2024 già da tempo, mentre Pol Espargarò è sul filo del rasoio. ALberto Puig potrebbe decidere di riconfermare il pilota di Granollers qualora il fenomeno di Cervera riuscisse a involarsi nella corsa al titolo iridato, anche per mantenere tranquilla l’atmosfera ai box. Ma la tentazione di dare l’assalto a Quartararo e i dialoghi già intessuti lasciano spazio a questa mossa di mercato. L’alternativa è Joan Mir. Il team satellite LCR cambierà una pedina sullo scacchiere: al posto di Taka Nakagami, destinato a lasciare la classe MotoGP, potrebbe approdare Ai Ogura.

Suzuki

Livio Suppo sa come muoversi sul mercato piloti, ma la priorità è riconfermare Alex Rins e Joan Mir. Ma se qualcosa dovesse sfuggire di mano serve un ‘piano B’. Fabio Quartararo avrebbe le porte aperte, ammesso che la Casa di Hamamatsu sia disponibile a investire milioni di euro sul suo contratto.

KTM

Sotto contratto fino al 2024, Brad Binder ha il posto assicurato, Miguel Oliveira ha dimostrato di saper vincere quando ci sono le condizioni favorevoli. Al momento stanno deludendo Raul Fernandez e Remy Gardner, con il primo che sembra piuttosto scontento e vorrebbe cambiare aria. Yamaha ha già dimostrato interesse per il giovane pilota spagnolo, ma la Casa austriaca non vorrebbe lasciarsi sfuggire il talentuoso Raul.

Aprilia

Aleix Espargarò e Maverick Vinales sembrano vicini alla firma, anche se il pilota di Granollers ha già dimostrato segni di malessere dopo i primi contatti fra Massimo Rivola e il suo manager. Aleix vorrebbe firmare il suo ultimo contratto e chiudere l’avventura MotoGP con Aprilia, ma chiede ovviamente un aumento di ingaggio dopo aver conquistato il primo podio, la prima pole e la prima vittoria con la RS-GP. Vinales è pienamente soddisfatto dell’ambiente e si dice certo che presto i risultati arriveranno. Senza fretta si avvia verso la firma.