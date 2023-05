Dominio totale di Alvaro Bautista in Gara 1 Superbike a Barcellona. Partito dalla pole position, ha lasciato la compagnia ed è arrivato al traguardo con circa 9 secondi di vantaggio sulla coppia Razgatlioglu-Rea. Il pilota del team Aruba Racing Ducati rafforza la sua leadership nella classifica generale e si candida a dominare anche Superpole Race e Gara 2. Un bel modo per festeggiare il recente rinnovo del contratto.

Superbike Barcellona, Alvaro Bautista si gode il successo

Bautista al settimo cielo dopo il trionfo nella prima manche SBK in Catalunya. Ha spiegato come si è approcciato alla seconda partenza, causata da una bandiera rossa per la caduta di Eric Granado: “Nel secondo restart ho utilizzato lo stesso approccio avuto nel primo. Alla prima curva si sono tanti piloti che provano a superare e allora ho cercato di partire bene. Per me era importante rimanere primo, evitando contatti con altri“.

Impressionante il ritmo di Alvaro con la Panigale V4 R: “Avevo un grande feeling con la moto e ho potuto gestire ogni situazione. Sapevo che nessuno poteva spingere troppo all’inizio, vista l’esperienza dello scorso anno. Qualcuno aveva provato a restare con me e in pochi giri è sparito. Stavolta dopo le prove libere hanno capito che dopo cinque-sei giri avrebbero avuto un grande calo, se avessero tentato di starmi dietro“.

Bautista su taglio giri motore e Barcellona

Ha avuto una motivazione extra dal rinnovo e anche della vicenda dei giri motore tagliati alla sua moto? Questa la sua risposta: “No. Il cambiamento tecnico ci ha spinto a lavorare di più, in particolare sull’elettronica per avere maggiore engine break. Ora il cambio è più lungo. In questa pista non abbiamo avuto grandi problemi, però in altre con curve diverse da queste potremmo avere più problemi. Qui non ho sentito grandi differenze rispetto a prima, ma potrebbe andare peggio altrove“.

Il campione in carica Superbike ha provato a esporre i motivi per i quali sia così competitivo a Barcellona: “Ho tanta esperienza su questa pista, ci ho corso molte gare e la conosco benissimo. So quanto posso spingere e come gestire le gomme. È un circuito facile per me, le curve sono adatte al mio stile di guida. Non posso dire che sia come il mio giardino di casa, però è molto buono per me“.

L’incidente di Rinaldi e le vittorie con Ducati

Gli è stato chiesto un commento sull’incidente tra Michael Rinaldi e Axel Bassani al secondo giro, però non ha ancora elementi per esprimere un giudizio completo: “Non so cosa sia successo. Peccato, Michael stava facendo bene e sembrava pronto a lottare per il podio. Le gare sono così, tutto può succedere. Non devi perdere la concentrazione e devi fare del tuo meglio“.

Bautista ha vinto la metà delle gare disputate con la Ducati, impressionante: “Ho perso due anni (ride, ndr). Le statistiche sono belle quando sei a casa e sei ritirato. Ora per me è importante il feeling che ho con la moto. È tutto fantastico“.

Foto: Aruba Ducati Racing