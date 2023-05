Se la prosecuzione del rapporto tra Alvaro Bautista e Ducati Aruba per la stagione 2024 è la notizia del weekend di Montmelò del Mondiale Superbike, sotto l’aspetto prettamente tecnico-regolamentare sono i 250 giri/motore tolti a (tutte) le Ducati Panigale V4 R l’argomento principale. Doverosa una premessa. Per quanto annunciata tardivamente, non si tratta di una decisione improvvisa. Tutt’altro, bensì è frutto di un calcolo, dal meccanismo ed attuazione tuttora sconosciuti, del celebre algoritmo introdotto nel regolamento FIM WorldSBK a partire dalla stagione 2018. Un algoritmo che prende in esame 10 differenti voci (risultati, performance, giri veloci, top speed, numero di moto in pista, eccetera eccetera), sortendo ogni 3 round quali moto potranno usufruire di 250 giri bonus e quali, come nel caso della V4 R, dovranno altresì toglierli. Così nel Mondiale, mentre in altre realtà, vedi BSB, la storia è diametralmente opposta.

ANOMALIE REGOLAMENTARI SUPERBIKE

Proprio così. Nel Mondiale Superbike, le Ducati Panigale V4 R adesso dovranno correre con il limitatore a 15850 giri, rispetto al limite originario fissato a 16100. Passando al BSB, le tre V4 R al via corrono a 16250 giri, dopo aver persino ricevuto un “aiuto” (virgolettato) nel corso del 2022.

NEL BSB DIFFERENTE SISTEMA

Si può dire tutto del BSB, tranne che il promoter MSVR non sappia produrre dei regolamenti azzeccati, di successo e, banalmente, sensati. La centralina elettronica unica introdotta nel 2012 ha fatto scuola. Discorso analogo il sistema per equiparare le performance tra le moto al via. Lo testimonia il fatto che, nei primi due round (6 gare) della stagione 2023, si sono alternati 4 differenti vincitori in rappresentanza di 3 distinte case costruttrici (Ducati, BMW, Yamaha). Eccezion fatta per Kawasaki, in questo primo scorcio di campionato si sono viste tutte le moto in lizza per la vittoria, con lo spettacolo che ne giova di conseguenza.

NEL BRITISH SUPERBIKE ALTRI CRITERI

Oltre alla centralina unica MoTeC che ha garantito un sostanziale equilibrio di massima, nel BSB per equiparare le prestazioni tra le varie tipologie di moto al via si interviene su tre differenti aspetti. Che si tratti del peso minimo (oggi tutte a 168kg), air-restrictor e, come nel WorldSBK, giri-motore. Le Ducati Panigale V4 R, vittoriose con Glenn Irwin e Tommy Bridewell di 3 delle 6 manche finora disputate, “girano” a 16250 giri. Tutto questo dopo che, nel 2019, il limite era stato fissato a motori spenti (!) a 16000 giri.

VIA LA PANIGALE V4 R RULE

In base all’articolo 5.2.6.9.2, nel 2019 era stata introdotta la cosiddetta “Ducati Panigale V4 R Rule“. Ovvero, recitava il regolamento, per tutte le moto era previsto un “limitatore di giri di 750 rpm superiore rispetto al modello di serie fino ad un massimo di 16.000 rpm, come previsto da MCRCB / MSVR“. Tradotto, originariamente nessun bonus alla V4 R, l’unica Superbike sul mercato con già con il limitatore a 16000 giri di serie. Altrimenti, da regolamento, avrebbe potuto correre a 16750 giri! Da Cadwell Park 2023, a causa dei scarsi risultati conseguiti fino a quel momento, le tre Ducati hanno potuto correre con un bonus di 250 giri, ergo con il limitatore fissato a 16250.

DISCREPANZA TRA MONDIALE E BSB

La sintesi è che si evince una netta discrepanza tra due regolamenti Superbike, con risultati diversi. Considerando che per entrambi il target è ricercare l’equilibrio, nel BSB con giri in più le Ducati V4 R, schierate dai migliori team del lotto ed affidate ai migliori piloti, se la giocano con le altre moto. Nel Mondiale, la prassi regolamentare è l’esatto opposto. Abbuonati giri nel BSB, tolti nel WorldSBK. Evidentemente uno dei due regolamenti sbaglia o, semplicemente, non funziona.