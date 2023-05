Superbike, Rinaldi furioso con Bassani: “Oggi ha perso più di me”

Per Michael Ruben Rinaldi è durata meno di due giri Gara 1 Superbike a Barcellona. Infatti, un contatto provocato da Axel Bassani in curva 10 ha causato la sua caduta e il conseguente ritiro. I due si erano già toccati qualche curva prima, quando era stato proprio il riminese a entrare duro sul connazionale. Un vero peccato, anche perché il pilota del team Aruba Racing Ducati sembrava avere il potenziale per ambire al podio oggi in Catalunya.

Superbike Barcellona, Rinaldi punge Bassani dopo l’incidente

Rinaldi al termine della giornata si è così espresso sull’accaduto: “Il mio piano in gara era provare a seguire Alvaro e non stressare troppo le gomme, per poi vedere a fine gara dove sarei stato. Guardando il passo delle prove libere e quello visto in gara, credo che sarei arrivato facilmente secondo. È successo che Axel al primo giro ha provato a superarmi ed ero un po’ sorpreso, perché nelle prove era abbastanza lento. Ho mantenuto la calma e l’ho risuperato, c’è stato un contatto. Il sorpasso è stato duro, ma pulito e nessuno ha perso tempo, nessuno è caduto. Mi ha puntato di proposito e poi mi ha fatto cadere. Non c’era spazio dove ha provato a superarmi, sapeva cosa stava facendo“.

A causa della caduta, il pilota romagnolo ha rimediato un leggero infortunio alla mano destra e ha dovuto andare al Centro Medico. Niente di rotto, però dovrà comunque fare dei trattamenti in vista di domani.

Michael deluso da Axel

Successivamente Rinaldi ha sottolineato un altro aspetto che riguarda la condotta di Bassani: “Non ha avuto neanche la faccia di venire da me a chiedermi scusa. Ha fatto una manovra sporca. Ha perso più di me oggi. Spero di poter correre domani e di avere il passo per chiudere secondo, se non succede nulla“.

Michael evidenzia che Axel si è giocato qualcosa di più importante rispetto a lui che ha perso la gara. Forse il riferimento è al posto nel team ufficiale Aruba Ducati che tanto sogna. Certamente è un peccato che non ci sia stato un chiarimento tra i due. Magari avranno modo di parlarsi in un altro momento.

Foto: WorldSBK