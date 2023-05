SBK, Bassani sogna il posto di Rinaldi: “Ma non voglio fare il 2° pilota”

Alvaro Bautista ha rinnovato il contratto e adesso rimane da capire quale pilota lo affiancherà nel Mondiale Superbike 2024. Il team Aruba Racing Ducati si prenderà ancora un po’ di tempo prima di decidere.

Michel Ruben Rinaldi vuole tenersi il posto, ma deve fare più di quanto abbiamo visto finora per guadagnare il rinnovo. La squadra ha grande fiducia in lui e i rapporti sono ottimi, però è necessario che i risultati migliorino. Il round SBK a Barcellona è una grande chance, che cercherà di sfruttare anche Axel Bassani con la Panigale V4 R del team Motocorsa Racing. Il pilota veneto ambisce a soffiargli la sella per il 2024 e, al momento, gli è anche davanti in classifica.

Superbike, Bassani vuole correre per un team ufficiale

Bassani è arrivato molto carico in Catalunya, determinato a conquistare dei buoni risultati e a mantenere il quarto posto in campionato. Interpellato dal sito ufficiale WorldSBK a proposito del suo futuro, non ha nascosto la sua ambizione per il prossimo anno: “Non so cosa succederà, vedremo. Io cerco di spingere al 100% per salire su una moto ufficiale. Per lottare per il titolo è necessaria una moto factory. Spero che i team ufficiali inizino a guardami e che poi mi chiamino“.

Ovviamente, Axel spera di essere chiamato dal team Aruba Racing Ducati: “Io vorrei il team ufficiale Ducati, mi piace ed è il mio primo obiettivo. Ma se non è possibile andare lì, sono felice di andare anche in un’altra squadra factory. Però non voglio andare in una formazione ufficiale per essere un secondo pilota. Io voglio vincere“.

Rinaldi vuole difendere il suo posto in Ducati

Rinaldi sa di dover fare di più per restare con Aruba Racing ed è convinto di avere il potenziale per conquistare il rinnovo del contratto: “È presto per parlare del 2024, abbiamo fatto solo tre round. Ovviamente, quando sei in un team ufficiale hai bisogno di fare risultati. Ne sono consapevole, ma non sono preoccupato. Possiamo essere davanti sempre. Assen è stato qualcosa a parte, prima ho fatto vedere che sono più forte dell’anno scorso. Voglio dare il mio massimo, fare più podi e conquistare anche la vittoria. Vedremo cosa succederà“.

Oltre a Bassani, anche Danilo Petrucci e Nicolò Bulega sognano di affiancare Bautista nel 2024. Michael non sente troppa pressione per questo: “Tutta la griglia vuole la mia moto, non sono preoccupato da Axel, Danilo e Nicolò. Se farò il mio lavoro, non perderò il mio posto. È tutto sulle mie spalle“.

Foto: WorldSBK