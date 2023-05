Honda ha rivissuto una giornata di gloria MotoGP in Texas con Alex Rins, ma a Jerez è ricaduta nelle retrovie, ancora senza il suo faro Marc Marquez. La migliore RC-V al traguardo è quella di Takaaki Nakagami che ha evitato un vero e proprio disastro arrivando 9°, con un ritardo di 15,9″ dal vincitore Francesco Bagnaia. I due ex Suzuki Alex Rins e Joan Mir hanno finito nella trappola di ghiaia dopo pochi giri: un vero inferno per i piloti HRC che continuano ad annaspare in attesa di una svolta che non arriva mai.

14 punti in classifica dopo quattro Gran Premi e 17° posto, una sola top-10 e un futuro incerto per il pilota giapponese del team LCR Honda. A Jerez ha evitato un’altra pagina nera in MotoGP per il marchio dell’Ala dorata, ma le sensazioni di Nakagami sulla RC213V sono a dir poco sconfortanti. “Guidare questa moto è puro stress, qualcosa non funziona affatto. Non appena spingo sull’acceleratore, la gomma posteriore gira in modo incontrollabile e la parte posteriore trema e oscilla“.

Nakagami rischia l’addio alla MotoGP

Le temperature dell’asfalto hanno ulteriormente messo a dura prova la stabilità della Honda, l’usura delle gomme e la mancanza di trazione. “Penso che neppure il nostro pacchetto aerodinamico sia ottimale, non siamo davvero nella situazione migliore. Quello che adesso possiamo mostrare è lontano dalle mie aspettative personali“, ha proseguito Taka Nakagami. Un bilancio abbastanza chiaro che non lascia ben sperare per il futuro, con un contratto in scadenza a fine anno che rischia di non essere rinnovato.

Nel test di Jerez si aspettava sicuramente qualcosa di più, gli aggiornamenti attesi non sono arrivati, né ha potuto provare il nuovo telaio Kalex. “Lunedì abbiamo testato diversi pacchetti aerodinamici e siamo tornati ai componenti di domenica, perché alcuni hanno persino peggiorato il comportamento in curva. Purtroppo non sono riuscito a fare molti progressi, il che è un po’ deludente“. Molto lontano dalle aspettative, considerando che il prossimo test ufficiale della MotoGP sarà non prima di Misano. “Sapevo che era un test molto importante per noi, quindi speravo in cambiamenti significativi… Ci manca ancora trazione in uscita di curva“.

Foto: MotoGP.com