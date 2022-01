Razgatlioglu-MotoGP, l’opinione di Canepa: “Si adatterebbe presto”

Toprak Razgatlioglu dalla SBK alla MotoGP? L'ipotesi continua a tenere banco. Il coach Yamaha Niccolò Canepa loda il pilota turco e dice la sua sull'argomento.

Niccolò Canepa sarà tra i protagonisti della Coppa del Mondo MotoE e del Mondiale Endurance. Ma oltre a questo continua il suo impegno in Superbike nel ruolo di coach, nello specifico nel team ufficiale Pata Yamaha with BRIXX. Una volta di più quindi dovrà tenere d’occhio Andrea Locatelli, reduce da una bella stagione da rookie, ma anche il neo campione Toprak Razgatlioglu, tassello fondamentale per la tripla corona 2021. Il talento turco però ha fatto molto parlare di sé anche per le continue voci che lo vogliono in arrivo in MotoGP in un futuro non molto lontano…

In occasione della presentazione WithU GRT RNF MotoE, l’esperto pilota genovese ha parlato della sua rinnovata sfida elettrica, per poi commentare anche il grande risultato ottenuto da Yamaha nel Mondiale Superbike 2021 con Razgatlioglu. “Ha svolto un grandissimo lavoro” ha sottolineato innanzi tutto. “Certo pure la moto è migliorata, abbiamo visto che anche tutti gli altri ragazzi Yamaha sono stati molto rapidi, ma Toprak ha fatto davvero qualcosa di speciale. È un talento incredibile, ha trovato il modo giusto per settare la moto ed essere veloce su ogni tracciato, soprattutto in frenata.”

Il discorso poi chiaramente verte sulle voci insistenti che vedono il giovane turco diretto verso la MotoGP. “Di sicuro sarebbe interessante da vedere in futuro” è la risposta di Canepa. “Anche se certo adesso il suo obiettivo è ripetersi dopo aver vinto il campionato in WorldSBK.” Ma non scarta l’idea, anzi dà già qualche indicazione al suo pilota. “Se vuole essere competitivo, penso sia necessario cambiare un po’ lo stile di guida, visto che la MotoGP è molto diversa dalla Superbike. Ma il ragazzo ha talento ed un gran feeling in moto, sicuramente si adatterebbe piuttosto velocemente.”

Foto: Facebook-Niccolò Canepa