Niccolò Canepa, ritorno in MotoE. “Gare spettacolari e tutti alla pari”

Niccolò Canepa protagonista anche in MotoE nel 2022, parte di un calendario molto intenso. "Nuovi circuiti e più gare, un campionato interessante."

Nella presentazione RNF Team certo non poteva mancare il “lato elettrico” con Niccolò Canepa. Lui e Bradley Smith (oggi assente) rappresenteranno i colori del WithU GRT RNF MotoE Team nella stagione 2022, un doppio ritorno per questa squadra. Canepa aveva abbandonato l’anno scorso per impegni concomitanti col Mondiale Endurance, ma ora è di nuovo in azione in un’annata davvero ricca di impegni. FIM EWC, Coppa del Mondo elettrica, coach del team factory Yamaha in Superbike… Sempre con la stessa grinta e determinazione.

Ma ancora un po’ acciaccato fisicamente ad una decina di giorni dall’intervento per rimuovere alcune placche. “Al momento non sto benissimo, zoppicavo vistosamente nella presentazione” ha ammesso. “Ho la caviglia ancora molto gonfia, ma volevo togliere le placche e le viti che avevo per essere pronto per la stagione. Era una cosa che andava fatta. Ho ancora due settimane di recupero prima dei primi test endurance, per le prime gare poi ci vuole ancora parecchio, quindi ho tempo per recuperare.” Anche perché poi, come detto, il calendario si riempirà molto.

“Ho avuto quest’occasione di disputare entrambi i campionati. In Endurance sono solo cinque gare l’anno e non sono tante. Sono contento di essere tornato anche in MotoE e con un team di base Yamaha, quindi rimango nella stessa famiglia.” Alla quale è legato appunto nel Mondiale di resistenza, nel quale lo ritroveremo ancora. Oltre a fare sempre da coach in WorldSBK per Andrea Locatelli e per il campione in carica Toprak Razgatlioglu. “Anche la moto è migliorata, ma Toprak ha svolto davvero un gran lavoro” ha sottolineato. “È un ragazzo di talento e sarebbe interessante vederlo in MotoGP in futuro.”

Torna poi al 2022. “Una stagione impegnativa! Ma non mi piace tanto stare a casa” ha sorriso Canepa. Ed in aggiunta eccolo di nuovo in sella ad una moto elettrica. “Sono abituato a cambiare moto e gomme ogni weekend” ha sottolineato. “Credo non sia cambiata molto da quando ho lasciato, due anni fa. Penso quindi di poter essere competitivo, vedremo poi nel corso dei test. Ci saranno poi alcuni nuovi circuiti e sono convinto che sarà un’altra grande stagione.” Ma si aspetta molto. “Di lottare almeno per il podio. Poi avrò anche un compagno di squadra veloce come Bradley ed un team che conosco molto bene.”

Quest’anno il campionato elettrico avrà un nuovo format che a Canepa non dispiace per nulla. “Due gare ogni weekend per sette round in totale. Più gare rendono certamente il campionato molto più interessante: prima, con cinque gare, qualcuno non spingeva per non rischiare uno zero, che valeva tanto. Con 14 gare invece puoi anche permetterti un brutto weekend ma rimanere sempre in lotta per il campionato.” Sottolineando che “Sono gare spettacolari, le più belle perché non c’è strategia e tutti devono spingere dall’inizio alla fine. Oltre al fatto che tutti hanno la stessa moto: siamo alla pari e non ci sono scuse, bisogna tirare fuori il meglio.”