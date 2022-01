RNF Team in chiave lirica per il progetto MotoGP e MotoE 2022

Verona e musiche d'opera per il rinnovato progetto RNF Team, diviso tra MotoGP e MotoE. Ecco i colori per la stagione 2022.

Doppia presentazione oggi a Verona: un’apertura in stile lirico sulle note in primis (ma non solo) de La Traviata e de Il Barbiere di Siviglia, con il Teatro Filarmonico a fare da cornice all’evento del RNF Team. L’erede del defunto Petronas SRT è un progetto radicalmente rinnovato ed al via quest’anno in due categorie diverse. La prima è la top class del Motomondiale col nome di WithU Yamaha RNF MotoGP Team, mettendo due M1 a disposizione dell’esperto Andrea Dovizioso e dell’esordiente Darryn Binder. Ma prosegue anche l’impegno nella classe elettrica con il nome di WithU GRT RNF MotoE Team, affidando le due Energica Ego Corsa a Bradley Smith ed a Niccolò Canepa.

Per primo ecco presentato il progetto MotoE, con il pilota italiano sorridente e carico per questo ritorno nella categoria elettrica. Non è da meno il britannico, assente di persona ma comunque presente con un saluto video. Arriva poi il turno della MotoGP: una presentazione della M1 lungo le strade di Verone sulle note della famosissima aria “Nessun dorma” della Turandot. Un segnale ben chiaro di quanto sia importante questo progetto, affidato ad un esperto come Dovizioso e ad un giovane impegnato in un doppio salto come Binder, visto il suo arrivo dalla Moto3. La determinazione ed il sorriso non mancano, così come l’intenzione di imparare in primis dal veterano italiano. Non manca infine il Prosecco per un brindisi benaugurale sulle note del “Libiamo ne’ lieti calici” de La Traviata. Tra novità e l’immancabile voglia di essere protagonisti a livello mondiale.