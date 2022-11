SBK, Bautista: “Un sogno che si avvera. Difficile battere Toprak e Johnny”

Alvaro Bautista è il campione del mondo Superbike 2022. Lo spagnolo riporta in trionfo la Ducati a distanza di undici anni dall’ultima volta, quando fu il connazionale Carlos Checa. E’ il quindicesimo titolo Mondiale dopo la storica prima volta di Raymond Roche nel 1990. Qui il parallelo fra il primo e l’ultimo trionfo in Rosso.

È riuscito a fare ciò che non gli riuscì nel 2019, quando al debutto nel Mondiale SBK con la Panigale V4 R vinse le prime undici gare consecutive e poi commise una serie di errori incredibili, perdendo un titolo che sembrava già suo. Dopo due stagioni non semplici trascorse in Honda, è tornato nel team Aruba Racing con più maturità e non ha quasi mai sbagliato. Il successo è meritato, non ci sono dubbi.

SBK, Alvaro Bautista si gode il Mondiale con Ducati

Bautista ha concluso Gara 1 in seconda posizione e la Superpole Race in quarta. In Gara 2 gli sarebbe bastato un tranquillo terzo posto, ma ha preferito attaccare e provare a vincere. Non ci è riuscito, è stato battuto da Toprak Razgatlioglu, ma si è preso comunque il titolo mondiale SBK e ha fatto grande festa insieme alla squadra.

Al termine della corsa non ha nascosto la sua emozione per essere il nuovo campione del mondo: “È incredibile, sono felicissimo. È un sogno che si avvera, specialmente dopo gli ultimi due anni difficili. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno dato fiducia, consentendomi di lottare per posizioni importanti. Ce l’abbiamo fatta, finalmente. Grazie al team, alla moto, a tutti quelli che sono al mio fianco“.

Alvaro ringrazia tutti in casa Ducati e rende anche merito ai suoi due rivali principali: “Prima di Gara 2 ero un po’ stressato, ho cercato di giocarmela e di controllare le emozioni. Quando ero primo, ho fatto degli errori perché avevo troppe cose nella testa. Ho provato a stare con Toprak, ma lui era velocissimo e non potevo stargli dietro. Ho cercato di finire la gara e sono felice. Congratulazioni a Toprak e Jonathan, sono stati forti per tutta la stagione ed è davvero difficile batterli. Abbiamo ancora un round da correre per battagliare insieme“.

Foto: WorldSBK.com