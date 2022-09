Rea contrattacco su Bautista: “Ha gettato un’ala sulla mia traiettoria”

Alta tensione nel paddock Superbike dopo la Gara 2 a Magny-Cours. Alvaro Bautista ha accusato Jonathan Rea di averlo intenzionalmente buttato giù e costretto al ritiro con la manovra di sorpasso effettuata al secondo giro.

Il sei volte campione del mondo ha respinto le insinuazioni del rivale, smentendo di aver voluto creare quel contatto per eliminarlo dalla corsa. Si è trattato di un incidente di gara, cosa sostenuta anche da Toprak Razgatlioglu. Comunque, a causa di quell’episodio gli è stata inflitta una long lap penalty e ha dovuto rinunciare al podio, concludendo al quinto posto. È stato riconosciuto il suo errore e il danno causato al pilota Ducati, che avrebbe voluto una sanzione più pesante.

Superbike, Jonathan Rea risponde ancora a Bautista

Rea ha deciso di pubblicare un lungo post sui suoi profili social per spiegare ulteriormente la sua posizione su quanto accaduto con Bautista. Innanzitutto ha ribadito di non aver voluto danneggiare l’avversario: “Non avevo programmato o volevo entrare in contatto. Anche quando ci siamo toccati, l’ultima cosa che mi aspettavo o volevo era che cadesse e non potesse continuare la gara. Questo voglio dirlo con fermezza. Dopo la gara sono andato da Alvaro e mi sono scusato“.

Il sei volte campione del mondo Superbike ha ammesso che era al limite nel fare la manovra, ma non voleva in alcun modo provocare la caduta e il ritiro del pilota Ducati. Successivamente ha aggiunto che lo stesso spagnolo non è stato impeccabile durante il fine settimana a Magny-Cours: “Alvaro è entrato in contatto con un altro pilota nella Superpole Race, proprio davanti a me, perdendo un’ala della moto e gettandola sulla mia traiettoria. Inoltre, altri piloti mi hanno toccato nel weekend, nelle corse succede. Sfortunatamente Alvaro è caduto e io ho accettato pienamente la long lap penalty“.

Il pilota della Kawasaki ha concluso il suo post con un messaggio per Bautista, spiegando di non avere rancore per le accuse che gli ha rivolto in Francia: “Auguro ad Alvaro il meglio per le restanti gare della stagione. Per quanto mi riguarda è un incidente sfortunato che è già alle spalle. Ora non vediamo l’ora di correre in Catalogna. Ci vediamo in pista“. Sarà interessante vedere che clima ci sarà nel paddock a Montmelò.

Foto: Kawasaki Racing