Mondiale Femminile 2024: ecco l’entry list provvisoria

A poco più di quattro mesi dal primo round stagionale di Misano, la FIM (Federazione Motociclistica Internazionale) e DWO (Dorna WorldSBK Organization) hanno divulgato in data odierna l’elenco iscritte provvisorio del FIM Women’s World Motorcycling Championship 2024. Delle oltre 40 richieste d’iscrizione, alla fine saranno 24 le pilote a sfidarsi (tutte in sella alle medesime Yamaha R7) nella prima storica edizione del Mondiale Femminile, molte delle quali già ufficializzate, in rappresentanza di 18 differenti Paesi.

Caccia alle spagnole nel Mondiale Femminile 2024

Il neonato WWMC ha riscosso consenso dalle più disparate parti del globo, presentando tuttavia un’ampia maggioranza spagnola. Risulta infatti essere la Spagna la “nazionale” più numerosa, con un parterre alquanto invidiabile composto da 5 ragazze. Alcune delle quali anche di un certo spessore. Su tutte, la Campionessa del Mondo Supersport 300 2018 Ana Carrasco (Evan Bros Racing Team) e la 4 volte Campionessa Europea WEC Beatriz Neila Santos (Pata Yamaha Prometeon). Entrambe massime esponenti del movimento motociclistico femminile, per curriculum e palmares si profilano le “regine” del Mondiale Femminile e, conseguentemente, le pilote da battere in partenza.

La nazionale italiana

Sempre in casa Spagna, Sara Sanchez (2 volte vice-Campionessa WEC) correrà con l’italianissimo 511 Terra&Vita Racing Team insieme all’israeliana Ran Yochay. Mentre il pluridecorato team Trasimeno e il team MotoXRacing hanno riposto fiducia rispettivamente in Jessica Howden (Sud Africa) e Roberta Ponziani, nostra unica portacolori tra le pilote. Dopo la raccolta fondi lanciata nelle scorse settimane, la Campionessa CIV Femminile 2023 è finalmente riuscita a garantirsi un posto per il WWMC, con tutto il potenziale per puntare alle posizioni di vertice.

Ampio consenso

Si tratterà soltanto della prima edizione (si spera di una lunga serie), ma il Mondiale Femminile riafferma già un ottimo stato di salute. Sullo schieramento di partenza figureranno motocicliste provenienti anche da Francia, Austria, Gran Bretagna, Germania, Ucraina, Repubblica Ceca e Norvegia. Contestualmente, si registrano interessanti e graditissime adesioni da Stati Uniti, Cina, Giappone e Sud America.



ENTRY LIST PROVVISORIA MONDIALE FEMMINILE 2024: