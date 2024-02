Yamaha ufficiale nel Mondiale Femminile 2024 con Beatriz Neila

Che Beatriz Neila Santos avrebbe partecipato al FIM Women’s World Motorcycle Championship 2024 era ormai risaputo. La sua presenza in quel di Jerez de la Frontera lo scorso mese di ottobre alla conferenza stampa di presentazione del WWMC, con annesso giro dimostrativo in sella ad una Yamaha R7 prima della partenza di Gara 1 del Mondiale Superbike, non era di certo passata inosservata. Si attendeva più soltanto l’ufficializzazione dell’accordo di un binomio che, sulla carta, fa già paura. Per la prima edizione del Mondiale Femminile, la quattro volte Campionessa dell’Europeo Femminile WEC correrà con il team Pata Yamaha Prometeon.

Beatriz Neila Santos con il team ufficiale Yamaha nel Mondiale Femminile

Esatto, proprio così. La classe 2002 originaria di Madrid difenderà gli stessi colori di Jonathan Rea e Andrea Locatelli, impegnati nel Mondiale Superbike. La formazione diretta da Paul Denning si cimenterà nel neonato Mondiale Femminile con propositi ambiziosi. Come si suol dire, con tutte le carte in regola per vincere pronti-via. Budget importante, staff di prim’ordine, supporto della casa madre, una pilota affermata e della comprovata velocità. Con Beatriz Neila Santos non si può che puntare in alto (altissimo), per affermarsi subito nell’élite del WWMC.

La pilota dei record

Nonostante la giovane età, di stagione in stagione Beatriz Neila Santos ha scritto traguardi prestigiosi nel movimento motociclistico femminile. Prima ragazza di sempre ad aver superato le selezioni per la Red Bull Rookies Cup nel 2017, due anni più tardi prese parte al VR46 Master Camp di Valentino Rossi e contestualmente a qualche gara del Mondiale Supersport 300 all’interno del programma bLU cRU, con un clamoroso settimo posto a Portimao. Nel quadriennio 2020-23 ha monopolizzato la scena nell’Europeo Femminile WEC 300cc rispettivamente con team Trasimeno e 511 Racing: 4 titoli di fila contornati da 17 vittorie e 13 podi in 31 gare disputate. Vale a dire, sempre in top-3 tranne in una misera occasione (peraltro causa problemi tecnici…)!

Le parole di Beatriz Neila Santos

“Partecipare al primo Campionato del Mondo Femminile con il team Pata Prometeon Yamaha è un sogno che si avvera”, ha ammesso Beatriz che tornerà nei ranghi di Iwata dopo la parentesi Kawasaki col 511 Racing Team. “Vinto il Campionato Europeo Femminile per quattro anni di fila, volevo davvero fortemente alla scena internazionale. Questo Campionato Mondiale Femminile rappresenta il futuro, un momento storico nella storia del motociclismo per tutte noi ragazze. I miei obiettivi per quest’anno sono di lavorare sodo, divertirmi, imparare e sorridere con la mia squadra. È un onore far parte ancora una volta della famiglia blu, sono felicissima”.