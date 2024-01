Roberta Ponziani punta al Mondiale Femminile, lanciata una raccolta fondi

Roberta Ponziani vuole il Mondiale Femminile, anzi meglio vorrebbe, visto che ci sono ancora alcuni aspetti da sistemare. La prima campionessa del CIV Femminile, categoria 300 SS (la nostra intervista dopo il titolo), e da anni tra le protagoniste dell’Europeo, non ha nascosto che le piacerebbe compiere il grande salto. La conferma è arrivata anche dalla stessa pilota nel corso delle premiazioni della stagione 2023 svolte al Motor Bike Expo di Verona lo scorso weekend.

Il nuovissimo Mondiale in rosa scatterà quest’anno ed è certamente una grande occasione per tutte le “ragazze veloci”. Al momento sono arrivate conferme ufficiali per le spagnole Beatriz Neila Santos, Sara Sanchez e Andrea Sibaja, più l’austriaca Lena Kemmer. Indubbiamente anche Ponziani mira ad essere nella lista, ma al momento non c’è certezza. Per questo la campionessa abruzzese ha lanciato una raccolta fondi che rimarrà aperta per altri 44 giorni.

Il messaggio di Ponziani

“Ciao! Sono Roberta Ponziani, campionessa Italiana femminile ss300 e 4 volte terza classificata nel campionato Europeo femminile.” Inizia così il messaggio della pilota di Montorio al Vomano. “Quest’anno proverò a fare “il salto” nel campionato MONDIALE FEMMINILE, che sarà il primo nella storia e correrà in concomitanza con il mondiale Superbike! La strada verso il successo mi è costata molto, e non solo in termini di ore dedicate ad allenarmi. Mi impegnerò a fare tutto il necessario per raggiungere i miei obiettivi. Ti sarei davvero grato per qualsiasi tipo supporto tu possa fornirmi. Apprezzo molto qualsiasi donazione e/o aiuto nel condividere la mia raccolta fondi sui Social Media!”

Per chi volesse saperne di più, ecco il link di Sponsor.me

Foto: Social-Roberta Ponziani