Ana Carrasco al via del Mondiale Femminile 2024 con Evan Bros

All’annuncio di Beatriz Neila Santos con il team Pata Yamaha Prometeon, risponde in data odierna l’Evan Bros Racing Team, mettendo a segno un nuovo “colpaccio” di mercato. La formazione diretta da Fabio Evangelista, già salita sul trono del Mondiale Supersport nel biennio 2019-20, ha trovato l’intesa con una “certa” Ana Carrasco per la prima edizione del FIM Women’s World Motorcycling Championship 2024. La Campionessa del Mondo Supersport 300 2018 ha voluto fortemente tornare nel paddock delle derivate di serie dopo un periodo a dir poco avaro di soddisfazioni.

Nuova sfida per Ana Carrasco

Non una novità considerando che da diverse settimane a questa parte si stavano facendo sempre più insistenti le voci del passaggio di Ana Carrasco al Mondiale Femminile. Un’opzione che, non più tardi dello scorso 4 gennaio, la stessa originaria di Murcia aveva definito “la più valida”. Entrata nella storia, diventando la prima motociclista donna a vincere un titolo mondiale su pista, nel 2022 un po’ a sorpresa aveva preso la decisione di rimettersi in gioco a distanza di sette anni nel Mondiale Moto3 con il team BOE Motorsports.

Punta del Mondiale Femminile

Due stagioni che, banalmente, hanno concesso rari momenti di gioia alla classe 1997. Con neanche un piazzamento in zona punti e, più recentemente, la doppia frattura a tibia e perone rimediata nel GP dell’Indonesia a far calare mestamente il sipario sulla sua seconda parentesi nel Motomondiale. Rimasta ai box per l’intera parte finale della scorsa stagione, e adesso in piena forma fisica, Ana Carrasco ha spinto per sposare la causa Evan Bros Racing Team per il neonato Mondiale Femminile. Di fatto, per curriculum ed esperienza, si profila già la pilota da battere in sella alla Yamaha R7…

Le parole di Ana Carrasco

“Sono davvero felice di poter annunciare questa nuova avventura” ha ammesso Ana Carrasco, impegnata lo scorso week-end in una gara-spot su quattro ruote nel round inaugurale del TCR Spain a Jerez de la Frontera. “Correrò nel Campionato del Mondo Femminile insieme all’Evan Bros Racing Team, una delle squadre più forti del paddock Superbike. L’obiettivo non può che essere quello di vincere delle gare”.