Primi test del 2024 per Simone Corsi sulla Ducati di Renzi Corse. Il pilota romano, lo ricordiamo, parteciperà alle gare europee del Mondiale Supersport quindi la sua prima gara stagionale è il calendario nel week-end del 22-24 marzo a Barcellona. Tanti lo indicano come il favorito per la vittoria del World Challenge considerando esperienza, talento e moto. A livello di test è un po’ più indietro rispetto agli avversari che hanno girato decisamente di più ma Simone Corsi, con oltre 20 anni di mondiali alle spalle, non dovrebbe avere problemi di adattamento con la moto.

“Siamo andati a girare a Valencia ma non siamo stati fortunati con il meteo – racconta Simone Corsi a Corsedimoto – quando hanno girato gli altri piloti era tempo bello, siamo arrivati noi ed ha piovuto. Poi la pista si è asciugata al pomeriggio ma comunque c’era vento. Tra l’altro la giornata prove è stata anche sospesa per un tragico incidente. L’ultimo giorno di test era freddo quindi è stato condizionato da vari fattori. In ogni caso sono stato in moto. I miei crono sono stati un po’ più alti rispetto a quelli di Lorenzo Baldassarri che aveva girato alcuni giorni prima sempre sul Ducati. Noi non siamo mai riusciti a mettere la gomma da tempo dietro perché c’erano pochi gara sull’asfalto, al massimo 15. Difficile dunque fare un paragone con gli altri che hanno girato in condizioni diverse”.

Simone Corsi e Ducati: primo approccio positivo

“In tre giorni non abbiamo fatto tantissimi giri per le varie vicissitudini ed in pratica nel 2024 non abbiamo ancora fatto un test in condizioni ottimali. Però sono contento della squadra, del feeling con la moto, la Ducati mi piace quindi è positivo. Ora aspettiamo i prossimi test che dovrebbero essere il 4 ed il 5 marzo a Vallelunga e speriamo nel bel tempo per lavorare al meglio.”

Foto social Renzi Corse