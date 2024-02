Supersport: l’Aruba.it Racing WorldSSP Team svela la nuova livrea

Il bianco, il rosso, il nero ed un bel 99 azzurro chiaro. E’ stata presentata la nuova livrea dell’Aruba.it Racing WorldSSP Team pronta per il prossimo Mondiale Supersport. La V2 che guiderà Adrian Huertas a livello cromatico assomiglia molto alla moto Campione del Mondo 2023 con Nicolò Bulega. E’ aumentato leggermente il bianco ed il numero è più chiaro. Ha mantenuto comunque un’estetica giovane, aggressiva, una moto che non passerà certo inosservata per le prestazioni ma anche per i colori.

Adrian Huertas ha appena 20 anni, ne compirà 21 in agosto. Approdato nel Campionato SuperSport 300 a soli 16 anni, dopo una prima stagione di apprendistato si è laurea Campione del Mondo già al secondo anno con 6 vittorie e 8 podi totali nelle 16 gare disputate. Nel 2022 la promozione nel Campionato del Mondo SuperSport ed una crescita costante che lo ha portato a sfiorare per tre volte il podio negli ultimi 4 round del 2023. Nei test pre-campionato il giovane spagnolo è riuscito ad essere veloce e costante dimostrando ottime potenzialità. Certo, non sarà facile sostituire Nicolò Bulega che si è laureato campione del mondo con 16 vittorie e 21 podi su 24 gare però Adrian Huertas può fare certamente molto bene.

“Ecco i nuovi colori, molto belli. – dice Adrian Huertas – nei test con l’Aruba.it Racing WorldSSP Team a Jerez e Portimao abbiamo fatto un buon lavoro ed ora s’inizia. Siamo pronti per andare in Australia e faremo del nostro meglio: daremo il cento per cento“.

Jonathan Rea, la biografia ufficiale disponibile su Amazon