Supersport, Lorenzo Baldassarri “La mia Ducati mi rende felice”

Lorenzo Baldassarri è sereno. Gli anni bui appartengono ad un passato ormai molto lontano. L’anno scorso non è riuscito ad ottenere i risultati che sperava su Yamaha al suo primo anno in Superbike. lui era al primo anno ma anche il team GMT94 era un po’ acerbo. Non ha avuto una seconda chance ed è dovuto tornare in Supersport però non ha perso il sorriso, consapevole che in futuro tornerà nella classe regina e da protagonista. Il team Orelac Racing ha scelto di non partecipare ai test a cui erano presenti tutte le squadre rivali quindi non non ci sono dei riferimenti precisi. Lorenzo Baldassarri comunque ha girato spesso, talvolta con una moto d’allenamento altre ha lavorato con la squadra sulla messa a punto in vista della stagione ormai alle porte.

“La settimana scorsa abbiamo svolto delle giornate di test interessanti a Valencia – racconta Lorenzo Baldassarri a Corsedimoto – erano presenti diversi piloti veloci. Va sempre meglio, sto iniziando a capire la moto sia come va guidata che il set up”.

Su cosa vi siete concentrati maggiormente?

“Abbiamo fatto diverse prove per capire le reazioni della moto in base ai cambiamenti del setup. Me la sto cucendo addosso. Questa Ducati mi rende sempre più felice. Siamo pronti per iniziare la stagione”.

Tra qualche giorno partirai per Phillip Island.

“Sì, ora avremo le giornate di test in Australia per crescere ancora, migliorare tutto il pacchetto. Finalmente si parte, siamo pronti a dare battaglia. Io mi sento molto bene, in forma e non vedo l’ora che inizi la stagione”.

Foto social Orelac Racing Team