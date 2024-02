Superbike: Orelac Racing, non è un addio ma un arrivederci

Orelac Racing ha lasciato mestamente il Mondiale Superbike. Quest’anno è presente solo in Supersport con Lorenzo Baldassarri e Federico Fuligni nell’Europeo. La mancata iscrizione della squadra spagnola non ha fatto rumore, era quasi scontata. E dire che era presente da anni però nelle ultime due stagioni non era riuscita a brillare. Nel 2022 aveva deciso di puntare sul giovanissimo ceco Oliver Konig che arrivata dalla Supersport 300. Il primo anno era riuscito ad andare a punti un paio di volte mentre il secondo neppure una. In più aveva dovuto saltare il round di Misano per infortunio. In quell’occasione era stato sostituito da Luca Vitali che chiaramente non aveva potuto fare miracoli. Le Kawasaki private erano le cenerentole nel Mondiale Superbike e nessuna era riuscita a brillare nel 2023.

Proprio per questo a fine anno Orelac ha deciso di mollare per concentrarsi sulla Supersport in cui cercherà di essere protagonista con Lorenzo Baldassarri. La speranza, sia del team che di Balda, è tornare in Superbike nel 2025 insieme, con una Ducati.

In passato la squadra dei fratelli Calero era una realtà interessante. Nel 2021 si era fatta onore con Izaac Vinales che aveva centrato la zona punti su quasi tutti i circuiti. Positive anche le stagioni 2018 e 2019 con Leandro Mercado. Orelac Racing non è mai stato un top team ma era una di quelle squadre privatissime che riuscivano a distinguersi per impegno e passione.

Ora le piccole realtà si sono quasi estinte. L’unico superstite è il team Pedercini Racing che farà le gare europee con Izaac Vinales (leggi qui). Le altre, per quanto Indipendent, sono comunque strutture importanti sempre più simili alle squadre ufficiali.

Foto social