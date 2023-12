Superbike, Lucio Pedercini “Ci saremo, salteremo solo l’Australia”

Sono state ufficializzate le entry list del Mondiale Superbike 2024 è non è presente il TPR Team Pedercini Racing, squadra storica con all’attivo 30 anni di competizioni internazionali. Pedercini è presente nel Mondiale Superbike, con fortune alterne, dal 1998. Fine di un’era? No, il team ci sarà regolarmente, salterà solo la prima gara in Australia come spiega a Corsedimoto Lucio Perdercini.

“Nella entry list sono presenti i team che fanno tutto il campionato mentre noi salteremo la prima gara in Australia che è poi anche l’unica tappa extra europea. Partiremo dunque da Barcellona. L’obbiettivo è fare uno step in più rispetto all’anno scorso, di schierare una moto competitiva appoggiato da Kawasaki. Come pilota andremo avanti con Isaac Vinales e cercheremo di migliorare quanto fatto l’anno scorso. In questo periodo sto lavorando per preparare tutto ed essere pronti per i test di gennaio. L’impegno è come sempre il massimo e speriamo di fare dei progressi significativi”.

Il TPR Team Pedercini Racing in passato aveva cambiato tanti piloti anche in corso d’opera. Il fatto che vada avanti per due anni consecutivi con lo stesso è sicuramente un segno di continuità e di una certa stabilità ritrovata. Chiaramente con una Kawasaki privatissima è difficile ipotizzare che possa ottenere risultati importanti o che possa anche solo competere con i migliori team privati. Probabilmente resterà a galla come ha fatto nel 2023 quando Isaac Vinales si è distinto per impegno, serietà ed è stato comunque autore di prestazioni dignitose lottando con gli altri piloti di bassa classifica.

Foto Team Pedercini Racing