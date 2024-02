Superbike, Axel Bassani tra i “Kawalieri di Akashi”

È già Axel Bassani mania tra i tifosi Kawasaki. Domenica scorsa si è svolto il gemellaggio tra l’Axel Bassani Fan Club ed il sodalizio “I Kawalieri di Akashi” con i fedelissimi delle moto verdi. Il gruppo è particolarmente attivo sui social ma non solo: organizza eventi e trasferte. Gli appassionati della Kawasaki in Italia non sono tantissimi come quelli Ducati però sono ben organizzati ed estremamente calorosi. Come si dice in questi casi “pochi ma buoni”. Il gemellaggio è stato molto simpatico ed ha suggellato l’inizio di una bella collaborazione, come raccontano a Corsedimoto i responsabili dei due club.

L’Axel Bassani Fan Club è in forte crescita

“Quest’anno Axel salirà sulla Kawasaki ufficiale il nostro fan club e il club dei Kawalieri sono entrati in contatto. Abbiamo sfruttato l’evento di inizio anno presso la nostra sede per invitare anche i membri dei Kawalieri che hanno risposto in gran numero. Il presidente dei Kawalieri di Akashi è venuto a Valdobbiadene da Genova per conoscere Axel e noi membri del Axel Bassani Official fan club. Abbiamo dato il via a una collaborazione tra club che mira a sostenere Axel nella sua nuova avventura in verde in modo ancora più convinto e numeroso.

Da parte dei tifosi di Axel c’è stata una grandissima risposta. Durante la prima giornata di tesseramenti abbiamo già eguagliato il numero dello scorso anno, non potremo che essere più felici. Stiamo organizzando la trasferta di Misano e speriamo di essere un gran bel gruppo tra Kawalieri e sostenitori della zona per cui stiamo attivando il servizio di trasporto con un bus“.

Chi sono i Kawalieri di Akashi

“Noi siamo il fun club numero uno in Italia per quanto riguarda Kawasaki – spiega il Presidente Fabio Serio – Seguiamo molti team italiani, quindi Puccetti, GP Project, Prodina, Pedercini e ovviamente il team ufficiale. Adesso che abbiamo un pilota italiano non potevamo esimerci dal conoscere di persona e fare un gemellaggio con il suo fans club. Tra l’altro io seguo Axel Bassani da quando correva per Puccetti. Appena c’è stata l’occasione che lui era in Italia e che avrebbe presenziato all’evento abbiamo organizzato il tutto. Io sono partito da Genova insieme ad un mio collaboratore per raggiungere Valdobbiadene”