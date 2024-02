MotoGP, Marc Marquez “In Ducati stanno molto attenti ai loro piloti”

Il primo giorno di test a Sepang non è stato esattamente in linea con le aspettative per Marc Marquez. È stato un martedì ricco di problemi tecnici per il neo acquisto di casa Gresini, con anche un rischio caduta evitato di un soffio alla curva 15 e per il quale l’otto volte iridato fa mea culpa. L’adattamento alla Desmosedici oggi è andato avanti con difficoltà, ma Marquez è stato inevitabilmente l’osservato speciale di Gigi Dall’Igna e di altre persone Ducati, che tra l’altro hanno dato una mano a risolvere con prontezza tutti i problemi odierni. Una situazione inaspettata, ma nel pomeriggio è andata meglio ed il #93 è riuscito a mettere insieme qualche riferimento degno di nota, chiudendo il primo di tre giorni in cui punterà a fare qualche passo avanti.

Marquez e la “non caduta”

“Mi hanno detto che tutti i problemi che potevano capitare ci sono stati sulle mie due moto” ha ammesso Marc Marquez a fine giornata, come riportano i colleghi di Motosan. Non l’ha aiutato a prendere un certo ritmo in sella alla Desmosedici, visto che era più fermo al box che in pista. Nel pomeriggio la situazione è migliorata e Marquez è riuscito a fare qualche tornata abbastanza normale. Per oggi però Marquez ha contato ben quattro fermate premature per guai tecnici, più una “caduta non caduta”. Inizialmente infatti era stato segnalato proprio questo alla curva 15, ma il catalano ha negato. “Un inatteso errore mio. Ci sono alcuni piccoli segreti della Ducati che devo ancora imparare” ha spiegato criptico il #93 di Cervera.

Attenzione e appoggio da Ducati

Quello di cui invece fa meno mistero è quanto già visto da parte della Rossa. Come accennato, c’erano parecchi uomini Ducati nel box Gresini, anche Gigi Dall’Igna è passato per osservare cosa succedeva. “L’elettronico è di Ducati, quando ci sono stati i problemi sono apparsi subito gli ingegneri Ducati” ha sottolineato Marc Marquez. “Stanno tutti molti attenti ai loro piloti.” Non solo. “Capivano rapidamente qual era il problema e cambiavano velocemente i pezzi” ha aggiunto, riferendosi al lavoro nel box. “La squadra ha risposto in maniera eccellente, anche questo è importante e dà tranquillità.”

Foto: Dorna Sports