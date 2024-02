Il round Superbike a Portimao (9-11 agosto) avrà un format diverso dal solito. Poco fa è stata annunciata una novità decisamente interessante per il 2024: l’azione in pista partirà dalle ore 12:00 locali in tutti i tre giorni, con Gara 1 e Gara 2 SBK che si correranno alle ore 19:00 locali (le 20:00 in Italia).

Una scelta senza precedenti. All’Autodromo Internacional do Algarve stanno preparando uno speciale “Summer Fest” che va oltre l’azione in pista. L’evento comprenderà aree Food Court, concerti musicali, sessioni di autografi con giri del circuito e un tour della pista con bus scoperto. Una bellissima esperienza per gli appassionati che si recheranno in Portogallo per vivere questo round del calendario.

Superbike, round Portimao 2024: gli orari (italiani) del weekend

VENERDI 9 AGOSTO 2024

13:00 WorldWCR – FP

13:40 WorldSSP300 – FP

14:20 WorldSSP – FP

16:15 WorldSBK – FP1

17:25 WorldWCR – Superpole

18:10 WorldSSP300 – Superpole

18:55 WorldSSP – Superpole

20:00 WorldSBK – FP2

SABATO 10 AGOSTO 2024

13:00 WorldWCR – WUP1

13:20 WorldSSP300 – WUP1

13:40 WorldSSP – WUP1

14:10 WorldSBK – FP3

15:45 WorldWCR – Race 1

16:45 WorldSBK – Superpole

17:30 WorldSSP300 – Race 1

18:30 WorldSSP – Race 1

20:00 WorldSBK – Race 1

DOMENICA 11 AGOSTO 2024

13:00 WorldWCR – WUP 2

13:20 WorldSSP300 – WUP 2

13:40 WorldSSP – WUP 2

14:00 WorldSBK – WUP

15:45 WorldWCR – Race 2

16:45 WorldSBK – Superpole Race

17:30 WorldSSP300 – Race 2

18:30 WorldSSP – Race 2

20:00 WorldSBK – Race 2

Foto: WorldSBK