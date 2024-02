MotoGP, ecco la livrea KTM 2024 per la sfida al vertice

KTM diventerà ufficialmente il grande avversario dell’armata Ducati? Ovviamente è quello che si augura tutta la struttura legata al marchio austriaco. Non ci sono particolari novità nella livrea di Red Bull KTM Factory Racing, colori immutati così come lo è la determinazione ad emergere. Non ci sono dubbi su Brad Binder, che mantiene saldamente il grado di uomo di punta della squadra MotoGP, come dimostra in particolare il 4° posto iridato del 2023. Da Jack Miller invece ci si aspetta che riesca ad essere costantemente più in alto dopo un anno di “assestamento” in KTM. Si fa sempre più spesso il nome di Pedro Acosta, ma potrebbe essere un extra di pressione in grado di aiutare il pilota australiano nel suo percorso di crescita.

7 Immagini

1 di 7

2 di 7

3 di 7

4 di 7

5 di 7

6 di 7

7 di 7 ‘

KTM d’attacco

“Non ho dubbi che faremo meglio del 4° posto”. Una frase che già chiarisce le ambizioni di Brad Binder per la nuova stagione MotoGP. C’è da credergli, l’impressione generica è che KTM si sia un po’ nascosta nei test svolti di recente a Sepang… Come detto inizialmente, ci si aspetta di più da Jack Miller. “Il 2023 è stato un anno di crescita, abbiamo una nuova lista di desideri per il 2024” ha sottolineato il pilota #43. “Dobbiamo continuare la crescita iniziata l’anno scorso” ha aggiunto Francesco Guidotti, già soddisfatto del 2023 ma come con l’ambizione di arrivare ben più in alto.

Un discorso ribadito anche da Pit Beirer. “Il pacchetto è più completo, abbiamo le persone giuste nei posti giusti e siamo contenti della line-up” ha rimarcato il direttore sportivo di KTM. “L’anno scorso abbiamo chiuso al 4° posto in campionato e secondi nei costruttori. Ma certamente il nostro grande sogno è lottare per il Campionato del Mondo. Sento che nel 2024 saremo pronti a farlo.” In KTM si sogna sempre più in grande: possiamo dire quindi che la sfida a Ducati è ufficialmente lanciata.

Foto: Philip Platzer/KTM Images