Formula 1: Ferrari svela la nuova SF-24, sarà l’anno della svolta?

Il futuro della Ferrari ha tenuto banco nelle ultime settimane, ma la giornata di oggi ci ha riproiettato nel presente. Il presente non è Lewis Hamilton, il presente è la nuova SF-24, la vettura con la quale gareggerà il Cavallino rampante in questo 2024. Un’annata che dovrà segnare una vera svolta in positivo, per cercare almeno di riuscire a rimanere un po’ incollati dietro alla Red Bull. Questo è ciò che ci si aspetta almeno per l’inizio, poi è ovvio che tutti, sperano che la nuova rossa sia quella che possa riportare il titolo a Maranello. I piloti si sentono carichi, con Charles Leclerc sempre più immerso nel rosso e Carlos Sainz alla sua ultima stagione con la scuderia italiana.

La SF-24 sembra mostrare già delle differenze rispetto al passato

La SF-23 ha avuto l’onore di essere l’unica vettura a vincere nel 2023 che non fosse una RB19. Questo però, non è bastato per dire che la stagione sia stata positiva, ma anzi, va rimarcato proprio che è mancato lo spirito battagliero per lunga parte della stagione. Il primo compito quindi della nuova SF-24 sarà dunque, quello di ridare la competitività alla scuderia rossa. La Ferrari lo sa bene, il terzo posto della passata stagione è sicuramente da migliorare, per essere davvero l’anti Red Bull nel corso di questo 2024. Questo è l’obiettivo minimo che si deve preporre la squadra italiana.

La nuova SF-24 mostra delle novità rispetto alla sua versione precedente, rivoluzionando in parte il progetto. La continuità era stata la parola usata per il passaggio dalla SF-22 alla SF-23, ora invece, si è cercati di lavorare su diverse zone della macchina. Le novità riguardano il telaio e il retrotreno, oltre che alcune parti dell’aerodinamica. Questa è anche la prima macchina che viene progettata interamente sotto la guida di Frederic Vasseur. Un cambiamento quindi era scontato, bisognerà capire ora, sé queste soluzioni riusciranno nella missione che ho citato in precedenza. Il risultato lo potrà dire soltanto la pista.

Leclerc ed Sainz iniziano la stagione 2024 in maniera opposta

I due alfieri della Ferrari hanno rivoluzionato anche loro alcuni loro aspetti. I caschi che utilizzeranno ad esempio, ma anche e questo è fondamentale, l’aspetto di come vedranno questa stagione. Leclerc ha rifirmato con il Cavallino rampante un contratto pluriennale, si sente al centro del progetto e vuole riportare il titolo nel Bel paese. Il monegasco avrà quindi dalla sua, una forza maggiore, che dovrà continuare ad usare per cercare di riuscire a ridurre quel gap della sua monoposto come solo lui sa fare. Charles spera anche, che quest’anno dopo aver centrato la Pole Position, egli riesca a completare l’opera andando a vincere la gara.

L’umore di Sainz è sempre alle stelle e la speranza è che non si viva un anno da separati in casa. Le due parti per come si sono mosse, hanno dato l’idea che vogliono collaborare fino all’ultimo giorno di contratto. Carlos unico vincitore della passata stagione che non guidava una Red Bull, vorrà dimostrare tutto il suo talento, anche perché ad oggi, del suo futuro si sa ben poco. Occhi al presente quindi, ma sbirciando a più riprese sul futuro. I due portacolori della Ferrari vogliono davvero essere della partita, cercando di essere almeno, le vetture dietro al binomio Verstappen Red Bull.

Oggi e domani la Ferrari mostrerà la sua vettura a Fiorano

Questa mattina c’è stata la presentazione della SF-24, che farà i suoi primi passi già in giornata. Il filming day, infatti, sarà girato tra oggi e domani. La Ferrari proverà la sua vettura nel suo circuito di Fiorano e vedendo che si è a 20 anni dalla F2004, il sogno è che sin da subito si resti sbalorditi della monoposto. Questo è un sogno certo, ma la realtà ci deve portare a credere che il lavoro svolto a Maranello sia stato perfetto, per cercare di ridurre il gap e provare ad essere più regolari possibili. La regolarità è l’unica arma con la quale la rossa, può ambire ad essere almeno la seconda forza, per poi chissà nel corso della stagione a quale altro obiettivo.

FOTO: social Scuderia Ferrari