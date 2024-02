Giornata di presentazione per il team Repsol Honda, che dopo stagioni difficili cercherà di rialzarsi in un 2024 nel quale potrà usufruire dei vantaggi delle nuove concessioni MotoGP. Assieme al nuovo arrivato Luca Marini ci sarà Joan Mir, che ha vissuto un primo anno da incubo con la RC213V e che spera di voltare pagina.

MotoGP, Joan Mir crede nella Honda

Il due volte campione del mondo ha un approccio positivo a questa stagione, il test a Sepang gli ha dato fiducia: “La moto mi piace, questo è un anno di cambiamenti e la moto è davvero diversa. Sono al secondo anno nella squadra e sento questa responsabilità. In Giappone stanno lavorando duramente e a Sepang mi sono sentito molto bene alla guida. È bello vedere la luce in fondo al tunnel“.

La nuova RC213V gli ha lasciato delle impressioni positive e questo gli permette di credere che il 2024 sarà un anno di possibile svolta: “In questo momento sono molto ottimista. In breve tempo è stata realizzata una moto molto diversa per peso, potenza e aderenza. Un passo avanti è stato compiuto e speriamo di migliorare ulteriormente nel test in Qatar. Per me sarà l’anno più importante della mia carriera. È terribile passare un anno senza essere protagonista, due non ve lo dico nemmeno… Voglio che le cose funzionino ne Honda sta lavorando per questo. Sono ottimista, vedremo cosa riusciremo a fare“.

Luca Marini e Marc Marquez

Inevitabile parlare anche del nuovo compagno Marini, con il quale è pronto a collaborare per migliorare la RC213V: “Uniremo le forze, ma il tuo primo rivale è sempre il tuo compagno di squadra. Cercherò di essergli davanti e al tempo stesso ci aiuteremo a vicenda. Luca porta aria nuova e informazioni sulla migliore moto della griglia MotoGP. Faremo una bella coppia“.

È stato fatto anche riferimento a Marc Marquez, la cui partenza determina un nuovo inizio per Honda, però Mir è stato chiaro sul tema: “Non ho mai pensato a lui per tutto l’anno. So che se ne parla un po’, ma il nostro obiettivo è tornare al top, a prescindere da chi c’era in squadra. Con lui o senza di lui, dobbiamo farcela“.

