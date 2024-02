MotoGP: Repsol Honda, una nuova livrea per l’era post-Marquez

Il post Marc Marquez è iniziato ufficialmente a Madrid con una livrea rivista per la RC213V che affronterà la stagione MotoGP 2024. Ecco quindi i colori della Honda di Joan Mir e del nuovo arrivato Luca Marini, impegnati in una missione tutt’altro che facile: riportare HRC in alto, quindi ai fasti di un tempo. Possono contare sulle concessioni e sull’impegno anche del team LCR, ma sono loro i due ragazzi di punta per la risalita dell’Ala Dorata nel Motomondiale. In vista della sua 30^ stagione si vede un cambiamento davvero importante di colorazione, come non si vedeva appunto da circa tre decenni.

Honda vuole tornare in alto

Come detto la nuovissima livrea è un elemento della voglia di lasciarsi alle spalle gli ultimi anni bui, ma servono poi i risultati in pista. Quello che certo non manca è la determinazione del “papà veloce” Joan Mir e di Luca Marini, ben consci del fatto che certo non sarà facile rimettere sulla strada giusta un progetto in difficoltà. Honda riparte dopo una lunga storia con Marc Marquez, migrato in Ducati Gresini, con un duo rinnovato a metà.

L’impegno è iniziato nei recenti test a Sepang, con entrambi al lavoro e con tantissime prove a referto, come ha sottolineato Alberto Puig, salito sul palco assieme ai suoi piloti. “Abbiamo già visto alcune differenze rispetto ai test a Valencia” ha rimarcato il team manager Repsol Honda. “Dovremo usare le concessioni nel modo migliore per tornare al successo. Siamo molto motivati.”

Foto: Repsol Honda