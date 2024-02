MotoGP, Alberto Puig assicura: “È iniziata una vera ripresa”

Dopo molti anni il team Repsol Honda ha cambiato look per la stagione MotoGP 2024. Nonostante la partenza, Marc Marquez è stato ancora argomento di discussione alla presentazione del team HRC. Dal 2013 al 2023 il fuoriclasse di Cervera ha avuto un ruolo centrale nel plasmare la storia dell’Ala dorata, con sei titoli mondiali, 59 vittorie GP, 101 podi e 64 pole position. Adesso il timone passa nelle mani di Luca Marini e Joan Mir, al comando resta il team manager Alberto Puig.

Massima priorità allo sviluppo della RC-V

Quando al manager catalano viene chiesto se Marc Marquez possa ritornare nel 2025 la risposta è secca e senza ulteriori approfondimenti: “Non lo so“. L’attenzione adesso è focalizzata sull’evoluzione della RC-V 2024, l’obiettivo è avvicinarsi ai competitor che in questo momento dominano la MotoGP: le Ducati. Luca Marini arriva con fame di vittorie e con la determinazione di conquistare qualche podio, Joan Mir può vantare già un anno di esperienza con il prototipo giapponese.

Il test in Malesia ha permesso di rodare tutte le novità HRC e scegliere la direzione da seguire. “Avevamo due o tre cose molto importanti che abbiamo migliorato sulla moto e che potrebbero essere messe in pista. I piloti hanno provato le moto, hanno visto delle differenze rispetto a Valencia – spiega Alberto Puig nel giorno della presentazione -. Abbiamo tante cose migliorare, ma il ritmo che abbiamo dato è stato interessante“.

Per la prima volta nella sua storia, Honda potrà usufruire delle concessioni, disporre di più pneumatici rispetto ai rivali per le giornate di test, senza limiti di giorni, libertà nello sviluppo del motore da qui a Valencia e fino a due aggiornamenti aerodinamici nel Mondiale 2024. Consapevole dell’importanza di tutti questi vantaggi, il team manager è consapevole che sarà fondamentale trarne il massimo vantaggio. “Cercheremo di sfruttare bene le concessioni, per ritornare nelle posizioni che merita un team come Repsol Honda, vincitore di molti titoli“.

Honda e il ritorno alla vittoria

La nuova RC213V è una moto più leggera, più aerodinamica, con un bilanciamento dei pesi differente, un motore rivisitato dall’interno e che sarà in divenire. “Questo è il prototipo che abbiamo adesso, durante la stagione lo evolveremo. Probabilmente da questa moto a quella che vedremo ad ottobre ci saranno delle evoluzioni importanti di cui avremo bisogno“, prosegue Puig. La via verso la vittoria è sicuramente in salita, ma la speranza resta sempre viva.

Nel 2023 Alex Rins ha centrato il gradino più alto del podio in Texas, difficile prevedere il prossimo successo. “Negli ultimi anni le cose non sono andate bene per noi… Sono state gettate le basi per iniziare una vera ripresa. Speriamo che, nella prima parte della stagione, si possa ridurre quel gap che ancora esiste. Sarebbe molto bello pensare che a metà stagione o dopo l’estate, sia Joan che Luca possano lottare per il podio e vincere le gare“.

Foto: MotoGP.com