Ohvale Cup: conosciamo meglio il nuovo monomarca propedeutico per il CIV Junior

Lo scorso dicembre è stata annunciata la nascita della Ohvale Cup, a metà gennaio abbiamo saputo un po’ di più. È stato reso noto il calendario della stagione inaugurale, composto da quattro round, ma non solo (qui i dettagli). Ma come nasce questo progetto? L’imprenditore Valerio Da Lio, con oltre 40 anni di esperienza nel mondo delle moto, è il CEO e Fondatore dell’intero progetto Ohvale. Abbiamo avuto modo di sentirlo per avere qualche altra informazione riguardante questo neonato campionato.

Quando e come è nata l’idea della Ohvale Cup?

Il progetto nasce dalla volontà di creare un contenitore per i possessori di Ohvale che sia all’insegna del divertimento e della passione. Allo stesso tempo però vogliamo che sia propedeutico per chi vuole accedere al Campionato Italiano CIV Junior. Grazie alla collaborazione di FMI e EMG Eventi siamo riusciti a mettere in pista un progetto monomarca di forte impatto. Sarà aperto a tutte le età di piloti pronti a darsi battaglia e condividere l’amore per le corse motociclistiche e le moto Ohvale.

Qual è stata finora la risposta?

La risposta è molto positiva. Stiamo ricevendo numerose richieste di interesse da piloti giovani e adulti che aspettavano un contenitore adatto per le proprie sfide in pista. Le iscrizioni partiranno ufficialmente tra poche settimane, in seguito saranno pubblicate le liste ufficiali degli iscritti.

Potete raccontarci qualche dettaglio in più riguardo la nuova Ohvale Cup?

Il regolamento tecnico e sportivo è in fase di definizione, mancano ancora pochi dettagli. Possiamo però anticipare che rientrerà nella filosofia monomarca di Ohvale: moto e motori originali dove il talento del pilota emerge. Questo concetto è un punto fondamentale per noi. Non appena sarà possibile verrà data veloce comunicazione attraverso i nostri canali social e sito a tutti i nostri piloti e non solo. Dal punto di vista sportivo si utilizzeranno le licenze FMI e verranno ammesse tutte le classi Ohvale.

Non ci saranno limiti di età nelle iscrizioni e questo permetterà a tutti di correre con la propria moto. Inoltre, con l’iscrizione a tutte le tappe dell’Ohvale Cup, a ogni pilota verrà omaggiato un treno di pneumatici Pirelli. I premi sono molto importanti: ad esempio per i vincitori sarà prevista l’iscrizione gratuita al campionato CIV Junior 2025, mentre i migliori piloti durante il campionato avranno in omaggio l’iscrizione wild card al CIV Junior 2024. Le licenze sono le stesse tra CIV Junior e Ohvale Cup.

Come stanno andando finora i vari progetti che coinvolgono il marchio Ohvale?

Anno dopo anno Ohvale sta consolidando la sua presenza sia nel panorama italiano che internazionale, puntando sul proprio DNA racing. Dal 2021 siamo stati riconosciuti da Dorna come progetto Road to MotoGP™: questo è un segnale importante, vuol dire che la strada che stiamo tracciando e percorrendo è quella giusta. Per il 2024, oltre a continuare a crescere nel mercato internazionale, sarà nostro obiettivo rafforzare il mercato italiano. Ohvale Cup è uno dei tasselli che, grazie alla collaborazione con FMI, siamo riusciti a rendere realtà per la prossima stagione sportiva. Ma molte sono ancora le novità a cui stiamo lavorando. Una cosa è certa: Ohvale non smetterà mai di evolversi e di conseguenza, di stupirvi!