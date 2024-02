MotoGP 2024, ecco chi sarà il vincitore per i bookmakers

Il campionato di MotoGP 2023 si è chiuso con Francesco Bagnaia che alza al cielo il suo secondo titolo consecutivo. Una immagine che i tifosi italiani della Ducati non hanno ancora dimenticato e che sperano di rivedere anche nella prossima annata. Se lo augura anche Pecco che mai come prima dovrà dimostrare di essere il numero uno della Classe Regina. A dargli del filo da torcere ci saranno Jorge Martin e l’otto volte campione del Mondo Marc Marquez. Proprio quest’ultimo è il grande atteso, colui che più di Martin dovrebbe riuscire a impensierire Bagnaia.

Non a caso i principali bookmakers indicano Marquez Vs Bagnaia come principale duello della stagione. Non a caso i molti fanno della MotoGP si stanno dividendo sulle piattaforme betting tra lo spagnolo e l’italiano, pronosticando chi dei due vincerà, utilizzando anche i migliori freebet dei siti scommesse online.

Marquez Vs Bagnaia, le quote del duello

La stagione sta per iniziare e l’aria già si sta accendendo in previsioni di quello che secondo gli esperti vedremo sui circuiti. Bagnaia dovrà difendere il secondo titolo conquistato a novembre, dopo una stagione difficile che l’ha visto subire un infortunio shock che ha destato la preoccupazione di molti, specialmente rivedendo le immagini dell’accaduto. Attualmente l’italiano è sicuramente il pilota più in forma del paddock e possiede la moto più veloce, per questo motivo sarà difficile tenergli testa.

Però, adesso, bisognerà fare i conti con Marc Marquez, pilota 41enne e otto volte campione del mondo. Insomma, non parliamo di un inesperto. Lo spagnolo ha firmato un contratto con la Ducati Gresini e nei primi test è risultato impressionante e nelle simulazioni Ducati da titolo, tanto da indurre moltissimi espetti a pensare di inserirlo come favorito assoluto alla vittoria finale. Infatti, se andiamo ad analizzare le quote poste dai principali bookmakers, notiamo che la sua quotazione oscilla tra i 2,00 e i 2,75. Si tratta di un valore bassissimo, nonostante una stagione passata non esaltante per il pilota.

La quota di Pecco Bagnaia, invece, è leggermente più alta, oscillando tra 2,40 e 2,85. Non sono bastati i due motomondiali vinti consecutivamente, per i bookmakers l’esperienza dello spagnolo prevale su quella dell’italiano.

A distanza di un mese dall’avvio dei motori, non si fa altro che parlare di Marquez Vs Bagnaia. La speranza è che ci regalino un mondiale di MotoGP ricco di sorpassi al cardiopalma e ritmi ad alto livello.

Gli altri piloti?

Chiaramente i siti di scommesse si sono espressi anche sugli altri piloti che compongono la griglia di partenza. Ad esempio, Jorge Martin è subito dietro i due favoriti assoluti, con una quotazione di 4,50, distaccando di molto il quarto pilota, ovvero Enea Bastianini quotato a 11,20. Al quinto e sesto posto, troviamo rispettivamente Binder e Bezzecchi, quotati sui 18 di media.

Non resta che capire se le previsioni dei bookmakers saranno rispettati oppure assisteremo a dei clamorosi colpi di scena. D’altronde la MotoGP ci ha sempre abituato a risultati inaspettati e strabilianti, oltre che sorpassi indimenticabili che hanno fatto la storia del motorsport.

Foto: MotoGP.com