Seconda giornata dello Shakedown MotoGP sul circuito di Sepang, in pista iniziano a vedersi i piloti ufficiali. Per la prima volta nel 2024 entrano in azione Quartararo, Rins, Mir, Marini, Zarco e Nakagami, grazie al nuovo sistema delle concessioni che consente a Honda e Yamaha di schierare i ‘titolari’ anche in questa fase della preseason. Gli altri piloti degli altri marchi dovranno attendere dal 6 all’8 febbraio.

Quartararo, Marini & co. all’esordio 2024

Nel primo giorno dello Shakedown in Malesia, oltre ai collaudatori c’era in pista anche il rookie Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3). Venerdì, tuttavia, Honda e Yamaha hanno approfittato del nuovo sistema di “concessioni” per cominciare a lavorare sui prototipi MotoGP 2024 con i piloti ufficiali. Il nuovo arrivato della Repsol Honda Luca Marini ha aperto la seconda giornata di test alle 10:00 ora locale, seguito dai suoi colleghi di marca Joan Mir, Johann Zarco e Takaaki Nakagami. In Yamaha Fabio Quartararo e Alex Rins sono tornati in sella alla M1 per la prima volta dopo la pausa invernale della MotoGP.

Prima della pausa pranzo il best lap portava la firmava del collaudatore della Red Bull KTM Pol Espargaró con un tempo di 1’58″2. Non male se pensiamo che l’anno scorso Pecco Bagnaia (Ducati) ha segnato la pole con il crono di 1’57″491 minuti. In questi giorni l’attenzione è puntata particolarmente su motori e nuovi pacchetti aerodinamici. Nella prima giornata abbiamo visto Stefan Bradl al lavoro sulla Honda RC-V con un codone “alato” davvero rivoluzionario per la classe regina, in stile F1, ma è ancora presto per sapere se sarà la versione omologata per il Mondiale. Per Ducati è al lavoro il tester Michele Pirro, tra l’altro con un numero i pneumatici ridotto rispetto alla concorrenza, sempre per via delle nuove concessioni. Aprilia al lavoro con Lorenzo Savadori, anche lui alle prese con un nuovo aero-pack più evoluto per la RS-GP.

