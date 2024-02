MotoE, Andrea Mantovani carico “Ce l’abbiamo fatta, non vedo l’ora di cominciare”

Sarà nuovamente uno dei protagonisti della MotoE. Andrea Mantovani è ufficialmente una delle due punte di Forward Racing nella sua prima stagione nel Mondiale elettrico. Colori diversi, ma il team rimane lo stesso, da Ramon Forcada direttore tecnico ai ragazzi del suo staff. Presentazione il prossimo 8 febbraio al 55 Milano, lì vedremo anche chi sarà il suo nuovo compagno di squadra (non ancora annunciato ufficialmente). Parallelamente alla sfida CIV Supersport, l’impegno MotoE continua e Mantovani chiaramente mira ad ottenere ben più spesso i podi e le vittorie arrivati nel 2023. Prima toccherà ai test, tra una ventina di giorni si va a Portimao per il primo contatto con la novità del nuovo calendario, con la motivazione alle stelle.

Andrea Mantovani, il tuo percorso in MotoE continua.

Meno male, sono davvero contento! Rimanere fuori dopo aver vinto delle gare e ottenuto dei podi… Ma alla fine poco prima di Natale si è creata questa possibilità con Forward, ci è voluto un po’ per capire se l’operazione era fattibile, anche da parte loro perché hanno ricevuto l’OK da Dorna all’ultimo. Con Forward c’erano stati contatti anche anni fa ma non s’era concretizzato, stavolta invece ce l’abbiamo fatta.

Cambiano i colori, ma ritrovi la stessa squadra.

Esattamente la stessa dell’anno scorso, che hanno rilevato da RNF. C’è sempre Ramon Forcada, ritrovo il mio meccanico, il mio elettronico… Insomma, lo stesso team. Ne sono contento, possiamo continuare a lavorare insieme quindi per un altro anno per cercare di fare il massimo, anzi ancora di più degli anni scorsi.

Manca ancora un po’ ai test, quali sono al momento i programmi?

Per il momento niente in pista, sono in attesa. Cerco comunque di mantenermi in forma, mi alleno continuamente in palestra assieme ad altri piloti, poi andremo a Portimao per i test. Sono molto carico, non vedo l’ora di cominciare!

Foto: Social-Andrea Mantovani