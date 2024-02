Con l’addio di RNF per Andrea Mantovani si era aperto un periodo di incertezza riguardo la sua permanenza in MotoE. Dubbi spazzati via con l’anno nuovo, ora arriva l’ufficialità da parte dello stesso pilota ferrarese. È lui infatti il primo pilota di Forward Racing, che quest’anno inizierà il suo impegno anche nel Mondiale elettrico. Mantovani quindi è pronto per la doppia sfida: in parallelo disputerà la stagione 2024 nella Supersport tricolore con Mesaroli Racing.

Mantovani e Forward pronti per la sfida

“Nonostante i successi raggiunti nella stagione 2023, ho dovuto lottare per trovare il mio posto. Ma state tranquilli, perché il 2024 porterà con sé grandi novità. Tenetevi pronti, perché presto arriverà una news!” Andrea Mantovani aveva anticipato così nei primi giorni di gennaio la buona notizia riguardo il nuovo anno in MotoE. Come detto, la conferma ufficiale è ora arrivata dallo stesso neo pilota della squadra di Giovanni Cuzari. “Sono lieto di annunciarvi che per la stagione 2024 prenderò parte al Campionato Del Mondo MotoE con il Forward Racing Team” ha scritto Mantovani in merito. “L’8 febbraio ci sarà la presentazione. Ringrazio tutte le persone che hanno reso possibile questo, adesso watt!!” Manca ora l’ufficialità riguardo il suo nuovo compagno di squadra, ma non solo: nonostante le tante voci, ancora non è chiaro se ci sarà un’altra squadra in arrivo oppure no.

MotoE, l’entry list finora

LCR E-Team: Mattia Casadei-Eric Granado

FELO Gresini Racing: Matteo Ferrari-Alessio Finello

Dynavolt Intact GP: Hector Garzo-Lukas Tulovic

MT Helmets-MSi: Miquel Pons-Oscar Gutierrez

Tech3 E-Racing: Alessandro Zaccone-Nicholas Spinelli

Openbank Aspar Team: Jordi Torres-Kevin Zannoni

Ongetta SIC58 Squadra Corse: Kevin Manfredi-Massimo Roccoli

Forward Racing: Andrea Mantovani-?