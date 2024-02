Mattia Guadagnini, i colori della sfida MXGP 2024 “Mi sento di nuovo forte”

Si è aperta ufficialmente la stagione 2024 di Mattia Guadagnini. Una nuova ed importante sfida per il pilota veneto, che sarà l’unica punta schierata nella categoria MXGP dal Nestaan Husqvarna Factory Racing Team, che invece in MX2 schiera Lucas Coenen e Kay De Wolf. Ora si è svolta anche la presentazione ufficiale, che ha quindi svelato i colori della nuova RC 450 con cui Guadagnini punterà a distinguersi nella nuova stagione mondiale.

Guadagnini pronto a ripartire

Chiuso il capitolo GASGAS, il 21enne di Bassano del Grappa cerca il rilancio in particolare dopo un’annata decisamente difficile. Il motivo è l’infortunio alla spalla che il pilota #101 ha riportato nel brutto incidente in cui è incappato nel GP di Francia, un guaio che l’ha tenuto fermo a lungo. Guadagnini poi si è dovuto ritirare all’ultimo anche dal Motocross delle Nazioni per un altro problema fisico, costretto quindi a cedere il posto a Bonacorsi. Questo però è il passato, ora Guadagnini si è rimesso e guarda alla nuova stagione con rinnovata fiducia e “fame”.

2 Immagini

1 di 2

2 di 2 ‘

“Sta andando tutto bene”

“Ero partito bene nel 2023, ma con l’infortunio in Francia mi sono dovuto fermare finché non è guarito” ha ricordato Mattia Guadagnini. “Ma ora la preparazione sta andando bene e mi sento di nuovo forte.” All’orizzonte ci sono ben 20 round in programma per il Mondiale MXGP, a partire dalla trasferta in Argentina (che a livello organizzativo non accusa i problemi che hanno portato alla cancellazione del GP MotoGP). “Sarà certamente una lunga stagione” ha continuato Guadagnini. “Con la squadra però c’è la giusta attitudine. Non vedo l’ora di cominciare!”

Foto: Bavo Swijgers/Nestaan Husqvarna Factory Racing Team