La stagione 2024 dell’All Japan Superbike sarà indiscutibilmente una delle più interessanti degli ultimi anni. Pronti a fronteggiare il 12 volte Campione Katsuyuki Nakasuga (Yamaha Factory) ci saranno Ryo Mizuno con il Ducati Team Kagayama, i ritorni di Kohta Nozane e Takumi Takahashi, ma anche di Tetsuta Nagashima. Il collaudatore Honda MotoGP e World Superbike sarà infatti al via della JSB1000 in sella ad una CBR 1000RR-R, tuttavia gommata Dunlop.

SFIDA DUNLOP NELL’ALL JAPAN SUPERBIKE

Se la Superbike giapponese resta un feudo Bridgestone, Dunlop cercherà di spezzare questa egemonia attraverso un ambizioso programma sportivo. Sumitomo Rubber Industries, titolare dei marchi Dunlop (in alcune nazioni asiatiche come il Giappone) e Falken, ha deciso di impegnarsi nell’All Japan Superbike finanziando il Team 7C, gloriosa struttura nipponica che ha conquistato titoli a profusione soprattutto nelle classi più piccole (J-GP3 in primis).

IL RITORNO DI NAGASHIMA

Tetsuta Nagashima, il quale aveva manifestato l’intenzione di disputare quest’anno a tempo pieno un campionato, ha accettato la sfida e sarà pertanto schierato dal Dunlop Racing Team with Yahagi nella JSB1000. Un impegno che non inciderà nel suo ruolo da collaudatore HRC dei progetti MotoGP e World Superbike oltre che da titolare Honda alla 8 ore di Suzuka, reduce dal trionfale biennio 2022-2023 con annesse due pole position e record della pista.

ARMATA HONDA NELL’ALL JAPAN SUPERBIKE

La presenza del vincitore del Gran Premio del Qatar Moto2 2020 rappresenterà un valore aggiunto alla formazione Honda impegnata nell’All Japan Superbike 2024. Oltre a Nagashima sono già stati confermati il Campione 2020 della serie Kohta Nozane (Astemo Honda Dream SI Racing), Takumi Takahashi (Japan Post Honda Dream TP) artefice dell’ultimo hurrà Honda nel 2017, ma anche Ryuichi Kiyonari (TOHO Racing), Teppei Nagoe (SDG Honda Racing), Kazuki Ito (SAKURAI Honda), Satoru Iwata (Team ATJ) e l’eterno Kosuke Akiyoshi (MurayamaUnso Team Akiyoshi).