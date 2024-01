Marc Marquez non è stato l’unico, settimana scorsa, a far visita al Museo Ducati ed all’azienda di Borgo Panigale. Di fatto in contemporanea, in quel di Bologna due neo-Ducatisti hanno scoperto la loro nuova realtà, prossimi ad intraprendere una sfida sostanzialmente senza precedenti: condurre Ducati alla vittoria nell’All Japan Superbike. Yukio Kagayama e Ryo Mizuno stanno infatti vivendo una settimana full-immersion a tinte rosso Ducati, passando da numerosi meeting tecnici in azienda a far capolino ai test collettivi di Jerez de la Frontera del Mondiale Superbike.

VERSO LA PRIMA DELL’ALL JAPAN SUPERBIKE

Da quando è stata istituita la classe Superbike (1994, oggi JSB1000), Ducati nell’All Japan ha comprensibilmente raccolto ben poco. Zero titoli e vittorie, un solo podio a firma Noriyuki Haga e del Team Foundation giusto 30 anni or sono. In questo 2024, tuttavia, le cose potrebbero cambiare. Il Team Kagayama dello stesso Yukio Kagayama, dopo aver vissuto una “vita” (33 anni) in Suzuki, ha sposato la causa-Ducati per vincere e convincere nella Superbike del Sol Levante ed alla 8 ore di Suzuka. Ryo Mizuno, strappato a Honda dopo 11 anni di militanza con la casa dell’ala dorata, il pilota prescelto per questo ambizioso progetto, con la disponibilità di una competitiva Panigale V4 R per fronteggiare la concorrenza di Yamaha e Honda.

VISITA IN AZIENDA

Considerando che la stagione 2024 scatterà con largo anticipo (il 9-10 marzo prossimi con la 2&4 Race di Suzuka), il Ducati Team Kagayama non ha perso tempo. Settimana scorsa Yukio Kagayama e Ryo Mizuno, accompagnati da tre meccanici della squadra, hanno preso parte a diversi meeting tecnici per scoprire le peculiarità della V4 R, accompagnati da altrettanti tecnici Ducati Corse che seguiranno il progetto nel corso del 2024.

RICOGNIZIONE A JEREZ

Non è passata inosservata la presenza degli stessi Kagayama e Mizuno in questi giorni nei Test del World Superbike a Jerez. Un’occasione per verificare in presa diretta in pista il comportamento della Panigale V4 R, soprattutto in termini di gestione dell’elettronica Marelli.

PRESENTAZIONE PER L’ALL JAPAN SUPERBIKE IL 15 FEBBRAIO

Il Ducati Team Kagayama si presenterà ufficialmente il 15 febbraio prossimo, iniziando una serie di test volti a ben figurare pronti-via nell’All Japan Superbike. D’altronde, già nel primo round, ci saranno in palio dei posti per poter competere alla 8 ore di Suzuka il 21 luglio prossimo…