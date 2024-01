MotoGP, Valentino Rossi-Pertamina: svolta storica per il team VR46

Sul palco del Palariccione Valentino Rossi ha dato il via alla presentazione del Pertamina Enduro VR46 Racing Team, in vista dell’imminente stagione MotoGP. I nuovi colori fluo sono un segno del forte legame commerciale con il colosso indonesiano PT Pertamina Lubricants. Tra gli spettatori anche un folto gruppo di media e influencer (120 persone!) giunti da Giacarta con il presidente del board Mr. Werry Prayogi. Non è un caso che il title sponsor sia indonesiano: “Perché lì – spiega il Dottore – sembra di essere negli Anni 90 per la passione che hanno. Ovunque vai c’è gente in moto o in scooter col colore giallo e il numero 46“.

Valentino Rossi idolo in Indonesia

Una passione fortemente radicata per il motociclismo e una divinizzazione di Valentino Rossi, visto ancora come dio in terra nonostante abbia lasciato la MotoGP nel 2020. Per il team VR46 è una vera svolta internazionale, considerando il forte legame con il territorio, nato per far crescere i piloti italiani. Non a caso la presentazione è stata in buona parte in inglese, alcune frangenti di interviste dei piloti tradotti in indonesiano. E non a caso sul paco c’era anche Gianluca Falcioni, a.d. della neonata VR46 Agency, ovvero la nuova struttura che sta sopra la squadra, l’Academy, il Ranch. “Siamo aperti ad altre opportunità, a nuovi ambiti e con la stessa Pertamina ci sono idee di sviluppo in ambiti oltre le corse“, spiega Falcioni. “Abbiamo puntato espressamente lì, perché sappiamo che è il più grande mercato di tifosi di Vale al mondo“.

Bezzecchi e il sogno mondiale

Si riparte dal terzo posto di Marco Bezzecchi nella scorsa stagione MotoGP, autore di tre vittorie e una sfilza di podi. L’obiettivo è non commettere più certi errori. “Se ci riusciamo, penso che ci potremo divertire“, assicura il team manager Pablo Nieto. Il pilota romagnolo ha preferito restare con VR46 piuttosto che passare in Pramac, dove avrebbe ricevuto una Ducati Desmosedici ufficiale. “È stato un grande perché ha scelto di rimanere con noi, spero che possa lottare per il Mondiale“, dice Valentino Rossi. Un’altra novità è l’arrivo di Fabio Di Giannantonio, primo pilota del team VR46 a non rientrare nella Academy, nonostante durante l’inverno abbia lavorato a stretto contatto con la squadra. “Dovremo cercare di mettere Di Giannantonio a suo agio per farlo andare come alla fine dell’anno scorso“.

L’accordo con Pertamina Enduro

Il tempo passa, il nove volte campione del mondo ha lasciato le corse sulle due ruote e intanto i suoi allievi sono cresciuti. Qualcuno è già diventato campione del mondo per la terza volta, Pecco Bagnaia. Il team VR46 è un sogno coltivato da dieci anni, adesso sta regalando frutti prestigiosi. “Non pensavo saremmo arrivati in MotoGP, ma le cose si sono messe subito bene e l’anno scorso è stato indimenticabile, tutti hanno alzato l’asticella“, prosegue il Team Owner. “Sono molto contento di questo accordo, da sempre i tifosi indonesiani hanno avuto un grande affetto e rispetto nei miei confronti“.

Foto Pertamina Enduro VR46 Racing Team