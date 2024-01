Valentino Rossi continua ad espandere i suoi affari con la fondazione della VR46 Agency. Il nove volte campione del mondo, ritiratosi dal Motomondiale alla fine della stagione 2021, noto anche per le sue doti imprenditoriali, si occuperà anche di marketing e sponsorizzazioni.

Valentino Rossi fonda la VR46 Agency

La leggenda di Tavullia non è solo proprietario di un team MotoGP e proprietario della società di merchandising VR46 Racing Apparel. Il gruppo VR46 è entrato nel mondo digitale del “VR46 Metaverse” nel 2022, grazie ad una joint venture con “The Hundred Media Holding”. Di recente ha registrato a Pesaro la sua ultima società, che si occupa di marketing, ricerca di sponsor, analisi di mercato, consulenza strategica e contrattuale e coltivazione dell’immagine di personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo.

Qualche giorno fa, Valentino Rossi è comparso davanti al notaio Cesare Licini insieme al suo storico collaboratore Gianluca Falcioni, attualmente procuratore delle due società VR46 Team e VR46 Racing Apparel, oltre che manager del campione del mondo Francesco Bagnaia. Falcioni è stato nominato amministratore unico della nuova società VR46 Agency che si occuperà di “ricerca, selezione e individuazione di sponsor e partner commerciali“, “assistenza contrattualistica in favore di atleti e personaggi dello spettacolo“, “consulenza di marketing per società ed enti nel settore sportivo e per gli atleti“, “consulenza strategica per la compravendita di aziende“, “sfruttamento commerciale di marchi, immagini, filmati e claims di sportivi e personaggi dello spettacolo“.

Il team VR46 in MotoGP

A Gianluca Falcioni va gran parte del merito per aver trovato l’accordo con il nuovo title sponsor Pertamina Enduro del team VR46, dopo la fine della collaborazione commerciale con Mooney. I nuovi colori delle Ducati Desmosedici GP23 di Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio saranno presentati il prossimo 24 gennaio al Palariccione. Come da tradizione si attende uno show in grande stile con tanti ospiti e con Valentino Rossi a fare da patron. Per i fan sarà possibile seguire l’evento in diretta su YouTube.

Foto: Instagram @valeyellow46