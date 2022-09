Lorenzo Baldassarri al centro dei giochi “Moto2? Preferisco la Superbike”

Lorenzo Baldassarri è il pilota rivelazione dell’anno nel paddock della Superbike. Nell’ultimo round prima della pausa estiva ha conquistato due splendide vittorie ed ora nel Mondiale Supersport è a soli quattordici punti dal leader Dominique Aegerter. Baldassarri è un ragazzo allegro, simpatico, e si è subito fatto amare da tutti nel paddock Superbike. L’eco dei suoi successi conquistati con la Yamaha Evan Bros è arrivato fino alla Moto2 e c’è chi è tornato a cercarlo. Intanto tenta di non farsi distrarre dalle voci di mercato e si prepara per l’assalto al titolo mondiale Supersport.

Lorenzo Baldassarri, pronto per il round di Magny-Cours?

“Magny-Cours mi piace perché è una bella pista, tecnica, c’è un po’ di tutto e non è da sottovalutare. E’ importante andare bene fin dal venerdì e stabilire prima possibile i tempi che contano. Bisogna essere forti da subito ed andare poi in progressione giorno dopo giorno. A livello meteo, è previsto il tempi instabile quindi ci dobbiamo fra trovare pronti a tutto”.

A Most si è visto un Aegerter più fragile rispetto al passato. Hai la consapevolezza di poterlo veramente battere?

“Sì, abbiamo notato che anche il nostro avversario ha dei punti deboli però noi dobbiamo rimanere concentrati sulla nostra performance e progressione. Possiamo batterlo”.

Stefano Bedon ci aveva detto che c’erano stati dei contatti tra voi (leggi qui). Stai pensando di tornare in Moto2?

“Io non ho perso di vista il mio obbiettivo che è la MotoGP, il mio sogno è sempre quello. Ci sono stati dei contatti, tra questi anche con Ajo KTM. Correre in Moto2 in un top team come Ajo potrebbe essere buono perché facendo bene lì la MotoGP si avvicina. Avevamo parlato anche con Fantic, con il team manager Stefano Bedon”.

Com’è andata?

“Ci sono stati dei contatti ma poi sembrava che non volessero schierare due italiani quindi non fossero più interessati a me per quel motivo lì. Invece ho saputo che hanno preso Antonelli. E vabbè”.

Tra Moto2 e Mondiale Superbike cosa sceglieresti?

“Come categoria preferisco alla grande la Superbike rispetto alla Moto2. Io sono un pilota alto, con le leve lunghe quindi avrei bisogno di fare il salto di categoria e guidare una moto potente, più grande. Spero di approdare presto in Superbike ma adesso dobbiamo stare concentrati sul Mondiale Supersport e dare il massimo qui”.