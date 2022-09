MotoGP, Dominique Aegerter “Ho vissuto un sogno. Il 2023? Chissà!”

Come in una favola. Dominique Aegerter in sella alla Suzuki MotoGP ha dato un tocco di romanticismo alla prima giornata test a Misano. La Casa giapponese sta per ritirarsi dalla MotoGP mentre il pilota svizzero ha appena vinto il Campionato MotoE e sta lottando per il titolo Mondiale Supersport.

“E’ stato fantastico essere pilota del team ufficiale Suzuki in MotoGP – racconta Deminique Aegerter a Corsedimoto – E’ stata una grande opportunità per me. Ringrazio Ten Kate e Yamaha che mi hanno dato l’ok per fare questo test. E’ stata una giornata stupenda, il sogno è diventato realtà”.

Come ti è sembrata la Suzuki MotoGP?

“E’ una gran moto. Io credo di non essere andato male ma non è facile da capire una MotoGP con tutta l’elettronica, i dispositivi… c’è da impazzire ma è stata un’esperienza grandiosa! Avrei voluto girare di più ma devo partire per la Francia dove il prossimo week-end gareggerò in Supersport”.

Eri partito fortissimo poi hai avuto una battuta d’arresto.

“Sono il leader del Mondiale Supersport con 14 punti di vantaggio su Lorenzo Baldassarri. Ho vinto nove gare, in una mi sono classificato secondo, poi nell’ultimo round due zeri per una caduta ed un mio errore. Dobbiamo ancora correre 12 gare e ci sono tanti punti da conquistare, spero. Mi focalizzo su questo, ho un ottimo team, il Ten Kate, e lavoreremo duro”.

A Most sei stato fermato per condotta antisportiva, una brutta macchia in una stagione brillante (leggi qui). A mente fredda cosa pensi di quell’episodio?

“Chiedo ancora scusa a tutti per quello che è successo a Most. Avevo tantissima pressione addosso, tante emozioni ed ho fatto un errore che non avrei dovuto assolutamente fare ma ora guardo avanti”.

Cosa farai l’anno prossimo?

“Bella domanda! Spero di riuscire ad avere un buon contratto. Abbiamo parlato con Yamaha per il Mondiale Superbike ma parole, parole, parole… Per il momento non c’è ancora nulla di fatto”.