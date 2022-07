Colpo di scena, Aegerter out da Gara 2 SSP per condotta antisportiva!

Gli aggiornamenti giunti ieri dopo Gara 1 Supersport a Most parlavano di Dominique Aegerter fuori causa per commozione cerebrale. Una conseguenza del botto multiplo proprio all’inizio della prima corsa disputata ieri. Oggi il #77 era stato dichiarato idoneo, prima però che venisse alla luce ben altra situazione, com’è stato poi comunicato. Era tutta una simulazione, il leader WorldSSP quindi è stato accusato di condotta antisportiva! Un fatto che è stato in seguito confermato proprio dallo stesso pilota svizzero al momento della convocazione presso gli Stewards. Di conseguenza è arrivata la sospensione per Gara 2.

Il comunicato

La prima corsa Supersport a Most è stata segnata da un pauroso incidente al via. Tanti piloti sono finiti a terra alla prima curva, fortunatamente nessuno ha riportato seri problemi fisici. Nemmeno Aegerter, come si legge nel comunicato: “Il giorno 30/07/2022 durante Gara 1 SSP, dopo un incidente alla prima curva, hai simulato una certa situazione medica per ritardare il processo di recupero. Portando in questo modo allo stop forzato della corsa con bandiera rossa. Questo è stato confermato per tua ammissione in un documento scritto. Ciò è contrario al regolamento del campionato, per questo sei stato sospeso dalla prossima gara.” Un’altra ghiotta occasione per i rivali, Baldassarri in primis, per ricucire il divario in classifica iridata.

Foto: Mimmo Maggiali