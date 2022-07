Superbike Most: Allo sprint Toprak non si passa, Rea si inchina

Durissimo duello fra Toprak e Rea, risolto all’ultimo giro: il sorpasso impossibile non va a segno, il turco regala alla Yamaha la vittoria numero cento nel Mondiale. La Superbike 2022 è questa, una battaglia senza esclusione di colpi ad ogni staccata. La Superpole Race di Most è stata da cineteca, Toprak e Jonathan non si sono risparmiati, offrendo uno spettacolo fantastico. Per il campione del Mondo è la quinta vittoria in stagione, la 23° in carriera.

Senza respiro

Toprak ha cercato subito la fuga, ma l’altro non ha perso il contatto. Il ritmo è stato indiavolato, provando la fuga Razgatioglu ha stampato un fantasmagorico 1’31″180, nuovo primato ufficiale del tracciato. Dopo le abituali schermaglie, si è deciso tutto al decimo e ultimo passaggio. Jonathan Rea ha cercato il colpo di teatro, infilando Toprak alla prima staccata, là dove l’avversario sembrava inattaccabile. Ma il turco è uscito come un missile, si è ripreso subito la prima posizione. Nel misto Rea ci ha riprovato, si è affiancato all’avversario ma in due non ci stavano, anche perchè Toprak si è abilmente difeso mulinando la gamba destra davanti al cupolino della Kawasaki, interferendo un pò con la traiettoria. “Ho aperto la gamba ma non lo faccio più, che spavento” ha ammesso Razgtalioglu.

Alle 14 la resa dei conti

Il programma del sesto round Mondiale Superbike si completa alle 14 con gara 2, sulla distanza di 22 giri. Poi il campionato andrà in vacanza: il ritorno in pista è previsto per il 9-11 settembre a Magny Cours, in Francia. Dopo Most restano sei appuntamenti in calendario, quindi siamo esattamente a metà cammino.