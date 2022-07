Superbike Most: Dove vedere le gare di oggi? Orari TV e live streaming

La Superbike propone una straordinaria domenica di emozioni, con una doppia sfida che terrà incollati al divano gli appassionati. Qui sotto l’intero programma, incluse le gare di contorno, e la programmazione in pay tv e su TV8 in chiaro. Il motivo principale resta il solito d’inizio stagione: Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea riusciranno a fermare l’offensiva di Alvaro Bautista e della Ducati? Lo spagnolo è stato perfetto in gara 1 (qui cronaca e classifica) incrementando il vantaggio in classifica generale. E’ stata la settima affermazione 2022 per Bautista e il podio numero mille per Ducati dal 1988 ad oggi.

Temperature in salita

Il meteo oggi su Most prevede cielo da sereno a parzialmente nuvoloso. Temperature in netta ascesa rispetto a sabato, con 27 °C attesi per le 14, l’orario della sfida finale. Nella gara di sabato i piloti sono partiti con 19 °C aria, 27 °C sull’asfalto. Queste differenti condizioni cambieranno le carte in tavola? Basterà aspettare qualcha ora per saperlo…

Le highlights su Corsedimoto

L’intero programma del round Most sarà visibile, a pagamento, su Sky Sport MotoGP HD. Le due gare principali Superbike andranno in diretta, in chiaro, anche su TV8. Sul nostro sito saranno disponibili le highlights delle due giornate di gara.

Gli orari di domenica 31 luglio 2022

9:00-9:15 Superbike Warm Up

9:25 Supersport Warm Up

9:50-10:05 Supersport 300 Warm Up

11:00 Superpole Race (diretta Sky MotoGP e differita TV8 ore 13:00)

12:30 Supersport Gara 2 (diretta Sky MotoGP)

14:00 Superbike Gara 2 (diretta Sky MotoGP e TV8)

15:15 Supersport 300 Gara 2 (diretta Sky MotoGP

