Danilo Petrucci, ancora un podio: 3° in Gara 1 a Brainerd

Ha sfoderato tutto il suo repertorio, Danilo Petrucci. Ci ha messo una pezza ogni dove, scordandosi contestualmente le ferite riportate in seguito alla caduta di questa mattina. Tutto questo, evidentemente, non è bastato al ternano. Sia per impensierire un Jake Gagne (oggettivamente) inavvicinabile in Gara 1 del MotoAmerica Superbike a Brainerd, sia per spezzare l’egemonia Attack Yamaha. In Minnesota il Ducatista ha messo a segno l’undicesimo podio in 13 gare finora disputate, classificandosi terzo con un’annessa escursione fuori pista al terz’ultimo giro nel contenere l’avanzata di Cameron Petersen, secondo a completare la doppietta Attack Performance.

DANILO PETRUCCI SALVA IL SALVABILE

Con ferite ad un dito della mano sinistra ed al ginocchio, Danilo Petrucci ha preso il via di Gara 1, consapevole che per la vittoria sarebbe stato un assolo di Gagne. Il Campione in carica ha monopolizzato la scena, viaggiando costantemente sul ritmo dell’1’30” alto, tanto da ritrovarsi con oltre 4″ di vantaggio ad 1/3 della distanza di gara. Con questo 8° hurrà stagionale (in 13 gare…), il Campione 2010 della Red Bull MotoGP Rookies Cup si ritrova ora con 12 punti di vantaggio sul nostro portabandiera in campionato.

1-2 YAMAHA, DUCATI INSEGUE

Brainerd ha inoltre esasperato la competitività delle due R1 di Attack Performance, tesi evidenziata proprio dal confronto, perdurato per sostanzialmente tutto l’arco della contesa, tra Petrucci e Petersen per la seconda posizione. Quest’ultimo ha avuto la meglio, con Danilo costretto ad esagerare a 3 giri dal termine, finendo fuori pista per un lungo nel tentativo di resistere al secondo posto.

DOMANI GARA 2

Sempre alle 15:10 locali (le 22:10 italiane) domani prenderà il via Gara 2 del MotoAmerica Superbikes at Minnesota. L’intero programma di gare si potrà seguire in diretta streaming grazie al servizio (in abbonamento) MotoAmerica Live+.