LIVE Gara-1 Superbike del GP di Jerez. Segui in diretta il primo round con tempi, classifica e aggiornamenti in tempo reale.

14:05 – Il cugino di Maverick è stato trasportato in ospedale con l’elicottero. In attesa di notizie ufficiali la nostra diretta si chiude qui.

13:59 – Intanto sui social cresce l’attesa per ricevere notizie sulle condizioni di Dean Berta Vinales. Un’attesa fatta di speranze e paura…

13:53 – Si attendono notizie ufficiali da Dorna. Tutte le attività in pista del sabato vengono annullate. Non sembra una buona notizia…

13:50 – La gara di Superbike viene annullata e rinviata a domani.

13:45 – Partenza ritardata a causa dell’incidente avvenuto in Supersport. Non si conoscono le esatte condizioni di Dean Berta Viñales. Secondo le prime ricostruzioni dopo la prima caduta sarebbe stato travolto dagli inseguitori.

Il riepilogo delle qualifiche

Il week-end di Superbike a Jerez si preannuncia ancora una volta entusiasmante dopo la Superpole conquistata da Toprak Razgatlioglu. Il pilota turco della Yamaha si prende la prima pole position stagionale beffando le Kawasaki di Alex Lowes e Jonathan Rea che partiranno dalla prima fila. Il nordirlandese sul passo gara sembra avere qualcosa in più rispetto al rivale, ma molto dipenderà dalla gestione delle gomme.

In seconda fila occhi puntati sulle due Ducati ufficiali di Scott Redding e Michael Rinaldi, affiancati da Andrea Locatelli che si riconferma costantemente tra i big. La Panigale V4R potrebbe essere la sorpresa di Gara 1 e ha le carte in regola per insidiare i due contendenti principali per il Mondiale SBK. In terza fila Loris Baz e le due Honda di Leon Haslam e Alvaro Bautista. Il sostituto di Davies, Loris Baz, ha fatto un ottimo lavoro. Partenza in settima posizione per il francese, che fino a una settimana fa guidava una Ducati in MotoAmerica.

Si parte alle ore 14:00. Ricordiamo che Razgatlioglu e Rea sono divisi da un solo punto in classifica iridata. Mancano quattro tappe da qui alla fine del campionato Superbike e ogni gara, ogni errore potrebbe rivelarsi decisivo per mettere le mani sullo scettro iridato.