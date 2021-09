Paddock Superbike avvolto nella profonda tristezza per la morte di Dean Berta Vinales, di soli 15 anni. Ecco perchè gara 1 è stata cancellata e il programma di domenica è in dubbio

Il decesso di Dean Berta Vinales, appena 15 anni, è stato dichiarato al centro medico del circuito di Jerez. Dorna, promoter del Mondiale, ha fatto sapere che la causa è stata “gravissime lesioni toraciche e craniche”, fatale conseguenza dell’investimento del povero ragazzino spagnolo dai piloti che sopraggiungevano dopo la sua scivolata. I soccorsi sono stati efficientissimi e immediati, ma purtroppo le condizioni erano così gravi che i sanitari hanno ritenuto inutile far intervenire l’elicottero di soccorso. Il mezzo, per regolamento, è sempre a disposizione in circuito in ogni evento di livello mondiale.

Ecco perchè gara 1 è stata annullata

La constatazione del decesso al centro medico del circuito ha comportato il conseguente annullamento del programma del sabato. Non solo in segno di rispetto per Dean, ma anche per motivazioni di carattere legale, visto che per prassi le autorità spagnole dovranno verificare che l’incidente è legato a pura fatalità. Dopo le tragedie di Jason Dupasquier al Mugello e Hugo Millan al Motorland Aragon è evidente che questo genere di dinamica, cioè il pilota che cade e viene investito da chi sopraggiunge, sono inevitabili in questo sport. L’unica misura, come suggerito da Paolo Simoncelli, sarebbe ridurre il numero di partenti. Nella Supersport 300 a Jerez sono partiti in 42! Paolo Simoncelli è il papà di Marco, scomparso in simili circostanze nel GP Malesia della MotoGP nel 2011.

Tristezza e preoccupazioni nel paddock

Il paddock della Superbike e l’intero mondo del motociclismo sono sotto shock. Tre ragazzini così giovani che muoiono in una sola estate suscitano tanti pensieri. Team e piloti si chiedono anche se domenica 26 settembre il programma Superbike potrà svolgersi regolarmente. Anche in questo caso non pesano soltanto motivazioni etiche, cioè l’opportunità di tornare immediatamente a rischiare dopo una tragedia così. Ma anche il dubbio che la magistratura spagnola imponga uno stop in attesa che l’inchiesta, necessaria per legge, venga ultimata. Per il momento ne discutono FIM, Dorna e magistratura spagnola. In attesa di notizie ufficiali il programma resta confermato, come avvenuto al Mugello dopo la morte di Dupasquier.