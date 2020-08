LIVE Superbike Jerez: diretta Gara-2 in tempo reale

LIVE della Gara-2 Superbike a Jerez. Segui la diretta in tempo reale giro dopo giro. Jonathan Rea va alla ricerca della rivincita su Scott Redding.

-20 giri: Scatta forte Razgatlioglu che da decimo balza quinto. Al comando Rea davanti a Redding.

13:58 – Si parte con il giro di collaudo. Prima fila formata da Rea, Redding e van der Mark

13:53 – Piccola disavventura per Marco Melandri al mattino. Il pilota del team Ducati Barni è stato punto da una vespa, ha quindi dovuto stringere i denti durante i 10 giri della Superpole Race.

13:50 – Andrea Locatelli ha ottenuto la sua terza vittoria consecutiva nel WorldSSP

13:47 – Sale la colonnina di mercurio a Jerez de la Frontera. 35° C la temperature dell’aria, oltre 55° C quella dell’asfalto.

Il riassunto della domenica

All’indomani del secondo posto in gara-1 Superbike a Jerez, Jontahn Rea non perde tempo a ritornare in testa. Best lap nel warm-up e vittoria nella Superpole Race, che gli consente di mettersi secondo in classifica a -9 da Scott Redding. Scatta meglio di tutti al via, si mette in testa e martella per tutti e dieci i giri conquistando il bottino pieno: 12 punti. Alle 14:00 il pentacampione scatterà dalla seconda piazza in griglia e proverà a prendersi la rivincita sul ducatista che resta ancora leader del WorldSBK.

Occhi puntati anche alla Yamaha di Toprak Razgatlioglu, stamane in gran forma sia nel warm-up che nella Superpole Race, prima che lo tradisse la sua R1 per un problema tecnico. Yamaha si è dovuta consolare con il terzo posto dell’olandese Michael van der Mark, che oggi in gra-2 partirà dalla prima fila. Con le temperature del pomeriggio in decisa ascesa diventerà fondamentale anche la scelta delle gomme. Nel gruppo degli inseguitori da segnalare Loris Baz e Chaz Davies, ieri in lotta per i piedi del podio.

In questa domenica mattina di Superbike a Jerez non brillano le Ducati di Michael Rinaldi e Marco Melandri, rispettivamente 11esimo e 18esimo. Week-end in sordina anche per le Honda di Leon Haslam e Alvaro Bautista che chiudono la top-10. Il progetto HRC è ancora in fieri, in attesa di proseguire con l’evoluzione di una moto nuova ma sicuramente promettente.