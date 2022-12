Jorge Lorenzo e Pedrosa difendono Bautista: no al limite di peso in SBK

Il peso leggero di Alvaro Bautista è stato un tema abbastanza dibattuto in questi mesi. A tal proposito, i vertici del Mondiale Superbike stanno pensando di introdurre un limite minimo per il 2024 e di venire così incontro alle richieste dei piloti più pesanti che si sono lamentati del vantaggio di cui usufruirebbe il rivale. In primis Scott Redding.

Il neo campione SBK ha un contratto che scade alla fine del 2023 e non è ancora sicuro di continuare la sua carriera, però dal palco di Piazza Maggiore a Bologna ha aperto alla possibilità di essere in griglia anche nel 2024. Poco meno di un mese fa ha compiuto 38 anni e la sua carriera non proseguirà ancora a lungo. Si è visto sminuito da troppi dopo un meritato successo e se scegliesse di ritirarsi al termine del prossimo campionato nessuno potrebbe dirgli niente.

Jorge Lorenzo difende Alvaro Bautista

Tra coloro che si schierano dalla parte di Bautista ci sono due suoi ex colleghi in MotoGP, Jorge Lorenzo e Daniel Pedrosa. Entrambi hanno parlato del team nel programma Cuatro Tiempos su DAZN.

Il cinque volte campione del mondo è stato il primo a esprimersi e si è così esposto contro chi critica Alvaro per essere troppo favorito dal suo peso leggero: “Quello che dico è perché non lo hanno detto prima che Bautista vincesse? Ditelo prima, giusto? Lo hanno detto solo quando lui ha vinto“.

Lorenzo ha poi rincarato la dose citando anche il caso del suo ex rivale Pedrosa: “Non si possono mettere i trampoli a chi non è abbastanza alto, per equilibrare. Ogni genetica fa bene a uno sport. Quando correvamo insieme, se c’era poca acqua Pedrosa beneficiava del poco peso perché riusciva a consumare meno le gomme e aveva una trazione migliore. Quando pioveva molto, era il contrario. Petrucci, che pesava tanto, era il numero 1“.

Il pensiero di Dani Pedrosa sul limite di peso

Jorge è contrario all’idea di zavorrare Bautista e dello stesso avviso è anche Pedrosa, un altro che durante la sua carriera è stato oggetto di considerazioni legate al suo peso. Pure secondo lui sarebbe sbagliato modificare il regolamento: “Se metti il peso minimo, non rendi la storia uguale, perché il pilota più piccolo deve compensare i chili che gli mancano“.

L’attuale collaudatore della KTM conosce molto bene la materia, essendo a sua volta piccolo e leggero. Ritiene che comunque Alvaro sarà forte nel caso in cui dovesse essere introdotto il limite minimo di peso: “È già una differenza fisica importante guidare una moto grande. Ci sono piloti che hanno fatto categorie diverse e che erano piccoli anche quando hanno iniziato, ma hanno lo stesso fatto risultati. Non cambierà la loro vita avere più o meno peso“. Vedremo cosa succederà.

Foto: DAZN España